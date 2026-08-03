Yelkenli tekne sulara gömüldü

Edinilen bilgiye göre Bardakçı Koyu’nda demirli 11 metre boyundaki "Şöhret Neco" isimli yelkenli, henüz bilinmeyen bir nedenle su almaya başladı. Suyla dolan tekne, sabaha karşı denize gömüldü. İhbarın ardından Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ve Bodrum Bölge Liman Başkanlığı ekipleri bölgeye gitti. Yapılan incelemede deniz kirliliğinin olmadığı tespit edilirken, tekne için kurtarma çalışması başlatıldı. Teknenin neden su aldığı ise yapılacak incelemenin ardından belli olacak.



Kaynak: İHA | Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır