Yemek masasında panik! Depremden 30 saniye sonra telefona bildirim geldi, sonrasında olanlar oldu

Devrim Karadağ

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem büyük panik yarattı. Çevre illerde de hissedilen depreme yemek masasında yakalanan bir ailenin yaşadıkları ise gündem oldu. Depremden 30 saniye önce telefona gelen bildirimle neye uğradığını şaşıran aile, ardından gelen sarsıntıyla büyük panik yaşadı. O anlarda ise kamera kayıttaydı...

Dün akşam saat 19.53'te merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen depremde 81 yaşındaki bir kişi yaşamını yitirirken, 29 kişi de yaralandı.

DEPREME YEMEK MASASINDA YAKALANDILAR

Balıkesir merkezli depreme yemek masasında yakalanan aile, depremden önce gelen bildirimi ve deprem anında yaşadıklarını anbean kaydetti.

DEPREMİNDEN 30 SANİYE ÖNCE ALARM VERDİ!

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem öncesinde Google'ın Android Deprem Uyarı Sistemi devreye girdi. Sistem, depremden yaklaşık 30 saniye önce bazı kullanıcılara "5,7 büyüklüğünde deprem bekleniyor" uyarısı gönderdi.

BÜYÜK PANİK YAŞADILAR

Deprem bildirimi sonrası kısa süreli şaşkınlık yaşayan aile, daha sonrasında gelen sarsıntı ile büyük panik yaşadı.

GOOGLE'IN ERKEN UYARI SİSTEMİ NASIL ÇALIŞTI?

Google'ın Android tabanlı deprem uyarı sistemi, depremin ilk dalgalarını algılayarak kullanıcıları önceden uyarıyor.

Deprem uyarı sistemi kullanıcıların telefonlarını birer sismik merkeze çeviriyor ve depremin yıkıcı olmayan ilk P dalgasını algılayarak yıkıcı S dalgası gelmeden önce kullanıcılara gerekli uyarıları gönderiyor. - Kaynak: donanimhaber.com

