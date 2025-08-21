HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Yemen'de üst düzey emniyet yetkilisine suikast düzenlendi

Yemen'in güneybatısındaki Taiz kentinde İlçe Emniyet Müdürünün uğradığı suikast sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Taiziye İlçe Emniyet Müdürü Yarbay Abdullah Nakib'in aracına yerleştirilen patlayıcı, Taiz kentinin merkezindeki Cemal Caddesi'nden geçtiği sırada infilak etti.

Yemen'de üst düzey emniyet yetkilisine suikast düzenlendi

Patlama sonrası hastaneye kaldırılan Emniyet Müdürü Nakib, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yemen İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Nakib'in aracına yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybettiği ifade edildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı İbrahim Haydan, güvenlik güçlerinin, saldırganları yakalamak ve adalete teslim ederek caydırıcı cezalar almalarını sağlamak için çalıştığını belirtti.

Ülkenin en kalabalık kenti Taiz, Yemen'de hükümetin kontrolü altında bulunuyor. Taiz, başta Aden olmak üzere güneydeki illere bağlanan ana yol güzergahında bulunduğu için stratejik öneme sahip.

(İHA)

21 Ağustos 2025
21 Ağustos 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Netanyahu’dan müzakere talimatıNetanyahu’dan müzakere talimatı
Pakistan’da havai fişek deposunda patlama: 2 ölü, 34 yaralıPakistan’da havai fişek deposunda patlama: 2 ölü, 34 yaralı
Anahtar Kelimeler:
Yemen suikast
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Netanyahu: "İsrail savaşın bitmesi için ateşkes görüşmelerine başlayacak"

Netanyahu: "İsrail savaşın bitmesi için ateşkes görüşmelerine başlayacak"

Kamu hastanelerinde yeni dönem! Saatler değişiyor

Kamu hastanelerinde yeni dönem! Saatler değişiyor

Öldürüp villa bahçesine gömmüşlerdi! Herkesin ortasında döverek kaçırmışlar

Öldürüp villa bahçesine gömmüşlerdi! Herkesin ortasında döverek kaçırmışlar

"Tecavüz ediyorlar" diye çığlık attı, yardıma gelenleri darbetti

"Tecavüz ediyorlar" diye çığlık attı, yardıma gelenleri darbetti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.