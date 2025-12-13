HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Yemen'deki ayrılıkçı GGK, çekilme taleplerine rağmen Hadramevt'te kalmaya niyetli

Yemen'de ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK) güçleri, ülkenin doğusundaki Hadramevt vilayetinden çekilmeyeceğinin sinyalini verdi.

Yemen'deki ayrılıkçı GGK, çekilme taleplerine rağmen Hadramevt'te kalmaya niyetli

Yemen Başkanlık Konseyi ile Suudi Arabistan'dan GGK'ye, Hadramevt ve Mehra vilayetlerinden çekilme çağrısı yapılmıştı.

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) oluşan askeri bir heyet de dün ayrılıkçı güçlerin ülkenin doğusundan çekilmesini görüşmek üzere Yemen'e bir ziyaret gerçekleştirmişti.

Bu ziyaretin ve çekilme taleplerinin ardından GGK Başkan Yardımcısı Ahmed Said bin Berik, Facebook hesabından açıklama yaptı.

Bin Berik, açıklamasında, "İran'ın bölgedeki projesini geri püskürtmede başarısını ortaya koymuş olan güçlerimizin Hadramevt'ten çekilmesinin halkın gerçek isteği olduğunu düşünmüyoruz." ifadesini kullandı.

Bin Berik, söz konusu talebin, kuruluşunda Arap koalisyonunun temel rol oynadığı, güvenlik ve istikrarı korumada, güneydeki toprakları ve halkını savunmada etkili bir güç olan GGK'den rahatsız olan taraflardan geldiğine işaret etti.

Bugün Yemen Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, GGK güçlerinin ay başından bu yana ülkenin doğusundaki Hadramevt vilayetine başlattığı saldırılarda Yemen ordusuna bağlı Birinci Askeri Bölge'den 32 askerin hayatını kaybettiği, 45'inin yaralandığı bildirilmişti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hırdavat dükkanı alev topuna döndü, ekipler seferber olduHırdavat dükkanı alev topuna döndü, ekipler seferber oldu
Kızıl geyiklerin su birikintisindeki görüntüleri fotokapana yansıdıKızıl geyiklerin su birikintisindeki görüntüleri fotokapana yansıdı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Yemen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mehmet Akif Ersoy hakkında şoke eden ifade: “Parayı rulo yapıp kokain içti! Üçlü ilişki yaşadık”

Mehmet Akif Ersoy hakkında şoke eden ifade: “Parayı rulo yapıp kokain içti! Üçlü ilişki yaşadık”

Araçtan ceset çıktı: Ön koltukta hareketsiz duruyormuş

Araçtan ceset çıktı: Ön koltukta hareketsiz duruyormuş

Premier Lig'de yüzyılın çöküşü! İngiliz devi iflas bayrağını çekti: Tüm takım "kelepir" fiyata satılık

Premier Lig'de yüzyılın çöküşü! İngiliz devi iflas bayrağını çekti: Tüm takım "kelepir" fiyata satılık

Cinayet düğümünü çözecek itiraf geldi

Cinayet düğümünü çözecek itiraf geldi

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

Yüzde 150 kazandırdı ama şimdi alacaklara kötü haber

Yüzde 150 kazandırdı ama şimdi alacaklara kötü haber

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.