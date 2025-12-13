Yemen'deki ayrılıkçı GGK, çekilme taleplerine rağmen Hadramevt'te kalmaya niyetli

Yemen Başkanlık Konseyi ile Suudi Arabistan'dan GGK'ye, Hadramevt ve Mehra vilayetlerinden çekilme çağrısı yapılmıştı.

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) oluşan askeri bir heyet de dün ayrılıkçı güçlerin ülkenin doğusundan çekilmesini görüşmek üzere Yemen'e bir ziyaret gerçekleştirmişti.

Bu ziyaretin ve çekilme taleplerinin ardından GGK Başkan Yardımcısı Ahmed Said bin Berik, Facebook hesabından açıklama yaptı.

Bin Berik, açıklamasında, "İran'ın bölgedeki projesini geri püskürtmede başarısını ortaya koymuş olan güçlerimizin Hadramevt'ten çekilmesinin halkın gerçek isteği olduğunu düşünmüyoruz." ifadesini kullandı.

Bin Berik, söz konusu talebin, kuruluşunda Arap koalisyonunun temel rol oynadığı, güvenlik ve istikrarı korumada, güneydeki toprakları ve halkını savunmada etkili bir güç olan GGK'den rahatsız olan taraflardan geldiğine işaret etti.

Bugün Yemen Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, GGK güçlerinin ay başından bu yana ülkenin doğusundaki Hadramevt vilayetine başlattığı saldırılarda Yemen ordusuna bağlı Birinci Askeri Bölge'den 32 askerin hayatını kaybettiği, 45'inin yaralandığı bildirilmişti.

