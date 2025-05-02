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Yemen'deki Husiler: ABD, Cevf ve Sana kentlerine hava saldırıları düzenledi

Yemen'deki Husiler, ABD ordusunun, başkent Sana ile El-Cevf kentine 5 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Yemen'deki Husiler: ABD, Cevf ve Sana kentlerine hava saldırıları düzenledi

Husilere ait El-Mesire televizyonunda yayınlanan haberde, ABD'nin Cevf'in "Hab ve Şaaf" ilçesine 4 hava saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi.

Başkent Sana'nın Hemedan ilçesine de bir hava saldırısı düzenlendiği aktarıldı.

Haberde, saldırıların ayrıntılarına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Husiler, dün akşam saatlerinde Saada kenti çevresine ABD'nin 5 hava saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

YEMEN'E HAVA SALDIRILARI

Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini belirtmişti.

(AA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
ABD Amerika Birleşik Devletleri saldırı
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