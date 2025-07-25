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Yemen'den İsrail'e balistik füzeli saldırı

İsrail ordusu, akşam saatlerinde Yemen'den atılan bir balistik füzenin düşürüldüğünü duyurdu.

Yemen'den İsrail'e balistik füzeli saldırı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran destekli Husilerin attığı balistik füze nedeniyle ülkenin güneyindeki Ölü Deniz yakınlarında bulunan yerleşim yerlerinde ve işgal altında tutulan Batı Şeria’daki yasa dışı yerleşim yerlerinde sirenlerin çaldığı belirtildi.

Açıklamada, Husilerin attığı füzenin hava savunma sistemi tarafından önlendiği kaydedildi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, ateşkes anlaşmasını bozarak Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılarını tekrar başlatan İsrail'i zaman zaman balistik füzelerle hedef alıyor.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İsrail Yemen
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