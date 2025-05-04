Yemen'in yeni Başbakanı Salim Salih Bin Brik oldu

Yemen’de istifa eden Başbakan Ahmed Avad Bin Mübarek’in yerine Salim Salih Bin Brik atandı. Bin Mübarek, daha önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla başbakanlık görevinden istifa ettiğini duyurdu. (DHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır