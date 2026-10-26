HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Yemen ordusu Taiz'de stratejik El-Meydan Tepesi'nde kontrolü ele geçirdiğini açıkladı

Yemen ordusu, ülkenin güneybatısındaki Taiz ilinde Husilerle yaşanan çatışmaların ardından stratejik El-Meydan Tepesi'nde kontrolü sağladığını duyurdu.

Yemen ordusu Taiz'de stratejik El-Meydan Tepesi'nde kontrolü ele geçirdiğini açıkladı

Yemen ordusuna bağlı "Taiz Askeri Ekseni"nden yapılan açıklamada, hükümet güçlerinin Taiz'deki operasyonlarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Silahlı kuvvetler, halk direniş güçlerinin desteğiyle Taiz ilinin batısındaki Ed-Dabbab cephesinde yer alan stratejik El-Meydan Tepesi'ni kontrol altına almayı başardı." ifadesi kullanıldı.

Yemen hükümetine bağlı güçlerin, Taiz kentinin batı girişine hakim konumu nedeniyle stratejik önem taşıyan El-Meydan Tepesi'ni ele geçirdiği ve Husi mevzilerine birçok noktada hava saldırısı düzenlediği aktarıldı.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Askeri Sözcüsü Albay Macid en-Nuzeyli, son 24 saatte Husilere yönelik 1276 operasyon düzenlendiğini ve 382 örgüt mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken İran destekli Husiler, kendilerine yönelik saldırılardan sorumlu tuttukları Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasında temmuz ayından bu yana yeniden şiddetlenen çatışmalarda Birleşmiş Milletler raporlarına göre binlerce kişi öldü veya yaralandı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Elazığ'da 3 tır çarpıştı! Ortalık savaş alanına döndü: 1 ölüElazığ'da 3 tır çarpıştı! Ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü
Ordu'da denize atlayan genç hayatını kaybettiOrdu'da denize atlayan genç hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
Yemen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
1 Kasım'daki kaza her şeyi değiştirdi! Öğrencilerin direnişi ülkedeki iktidarı devirdi

1 Kasım'daki kaza her şeyi değiştirdi! Öğrencilerin direnişi ülkedeki iktidarı devirdi

ABD duyurdu: "Ülkeyi terk edin" talimatı

ABD duyurdu: "Ülkeyi terk edin" talimatı

Galatasaray derbisi öncesi Aziz Yıldırım'dan sürpriz! Futbolcular da şaşkına döndü

Galatasaray derbisi öncesi Aziz Yıldırım'dan sürpriz! Futbolcular da şaşkına döndü

2025'ten beri kaçıyordu! Survivor Hikmet o ülkede yakalandı

2025'ten beri kaçıyordu! Survivor Hikmet o ülkede yakalandı

Akaryakıtta indirim dönemi bitti! Çifte zam geliyor

Akaryakıtta indirim dönemi bitti! Çifte zam geliyor

'Mucize' diyorlar: 950 bin TL! Esnaftı bıraktı, iş büyüdükçe büyüdü

'Mucize' diyorlar: 950 bin TL! Esnaftı bıraktı, iş büyüdükçe büyüdü

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.