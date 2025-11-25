Yeni açılan park vandalların hedefi oldu

Olayla ilgili Bolvadin belediyesinden yazılı açıklama yapılarak olaya tepki gösterildi. Sosyal medyada da tepkiye neden olay ile ilgili yapılan açıklamada "Yeni hizmete açtığımız ve Alpaslan Gümüş’ün hatırasını yaşatmak amacıyla ismi verilen parkta bazı şahıslar tarafından kasıtlı zarar verildiği, park içinde ateş yakıldığı ve ekipmanların tahrip edildiği tespit edilmiştir.

Olayla ilgili inceleme başlatılmış olup, sorumlular kamera kayıtları ve saha çalışmalarıyla tespit edilerek ilgili mevzuat çerçevesinde haklarında resmi işlem uygulanacaktır. Kamu malına zarar veren hiçbir eylem cezasız bırakılmayacaktır.

Parklar hepimizin ortak yaşam alanıdır. Bu alanlara zarar vermek, tüm şehrimize yapılmış bir saygısızlıktır. Belediye olarak kamu düzenini tehdit eden hiçbir davranışa müsamaha göstermeyeceğimizi kamuoyuna duyururuz" ifadelerine yer verildi.

