HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

2026 Apple Watch serisi için dikkat çeken iddialar: Son yılların en büyük yükseltmesi olabilir

Küresel akıllı saat pazarında Apple, satış performansı ve gelecek planlarıyla öne çıkıyor. Yeni bir rapora göre 2025’in ilk yarısında Apple Watch satışları beklentileri %10 aştı. Ancak asıl dikkat çeken nokta, 2026 Apple Watch serisinin “son yılların en büyük yükseltmelerinden biri” olabileceği iddiası oldu.

2026 Apple Watch serisi için dikkat çeken iddialar: Son yılların en büyük yükseltmesi olabilir
Enes Çırtlık

Küresel akıllı saat pazarında rekabet hızla artarken Apple, satış performansı ve gelecek planlarıyla yeniden gündemde. Yayımlanan son bir rapor, 2026 Apple Watch serisinin getirebileceği olası yenilikleri ve sağlık odaklı dönüşümleri gözler önüne seriyor. İşte detaylar...

SON YILLARIN EN BÜYÜK APPLE WATCH YÜKSELTMELERİNDEN BİRİ OLABİLİR

DigiTimes Asia tarafından yayımlanan rapora göre, 2025’in ilk yarısındaki Apple Watch satışları beklentilerin yaklaşık %10 üzerinde gerçekleşti. Ancak raporun daha ilgi çekici olan kısmı, 2026 Apple Watch serisinden neler beklenebileceğine odaklanılan kısım. Raporda birçok ihtiyatlı ifade yer alsa da, detaylar doğruysa Apple Watch 2026 serisi, yeni sensörler ve yenilenmiş tasarımla birlikte, son yılların en büyük Apple Watch yükseltmelerinden biri olabilir.

APPLE WATCH VE TANSİYON ÖLÇÜMÜ ÖZELLİĞİ

Raporda, WWDC25’te watchOS 26 için duyurulan Apple Intelligence tabanlı özelliklerin ötesinde, gelecek Apple Watch Series 11 serisinin (yeni Apple Watch Ultra 3 dahil) tansiyon ölçümü özelliğine sahip olabileceği belirtiliyor.

2026 Apple Watch serisi için dikkat çeken iddialar: Son yılların en büyük yükseltmesi olabilir 1

Apple Watch tansiyon ölçüm özelliğinin ilk aşamada eğilimleri belirlemeye ve anormallikler için uyarılar göndermeye odaklanacağı, eğer doğru çıkarsa bunun son yıllardaki sıcaklık takibi gibi özelliklere benzeyeceği iddia ediliyor.

ÜÇ NOKTAYA ODAKLANACAK

Tedarik zinciri kaynaklarına dayanan rapora göre, gelecek yılın Apple Watch serisi üç noktaya odaklanacak. Birincisi, sensör bileşenlerinin sayısı iki katına çıkacak. İkincisi, dış tasarımda değişiklikler olacak. Üçüncüsü, enerji verimliliği önemli ölçüde artacak.

Raporda gelecek yılın “üst seviye Apple Watch” modellerine hangi sensörlerin ekleneceği tam olarak belirtilmese de, cihazların algoritmalara dayalı veri yorumlamasına bağımlılığını azaltacağı ifade ediliyor. Bu değişiklik performansı ve pil ömrünü aynı anda geliştirebilir.

Ayrıca, üst seviye Apple Watch’un “önemli bir yeniden tasarım” alacağı yönünde söylentiler dolaşsa da, Apple’ın sensör sayısını ikiye katlamasına rağmen saatin alt kısmındaki dairesel sensör dizilimini değiştirmesinin pek olası olmadığı iddia ediliyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hamas, Gazze için önerilen ateşkes teklifini kabul ettiHamas, Gazze için önerilen ateşkes teklifini kabul etti
İmamoğlu'ndan gündem olacak 'Mansur Yavaş' çıkışıİmamoğlu'ndan gündem olacak 'Mansur Yavaş' çıkışı

Anahtar Kelimeler:
akıllı saat tansiyon yüksek tansiyon Apple Apple Watch
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Okan Buruk istemedi! Oyuncu kıymete bindi...

Okan Buruk istemedi! Oyuncu kıymete bindi...

İmamoğlu'ndan gündem olacak 'Mansur Yavaş' çıkışı

İmamoğlu'ndan gündem olacak 'Mansur Yavaş' çıkışı

Memurların gözü kulağı bu haberde! Kritik toplantıda yeni zam teklifi belli oldu

Memurların gözü kulağı bu haberde! Kritik toplantıda yeni zam teklifi belli oldu

Bahçeli'nin memleketinde ilginç anlar

Bahçeli'nin memleketinde ilginç anlar

İşte son ankete damga vuran parti

İşte son ankete damga vuran parti

Ankara'da 2'nci Ahmet Minguzzi vakası! Acılı baba konuştu: 'Vahşet dolu bir geceydi'

Ankara'da 2'nci Ahmet Minguzzi vakası! Acılı baba konuştu: 'Vahşet dolu bir geceydi'

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.