2026 Apple Watch serisi için dikkat çeken iddialar: Son yılların en büyük yükseltmesi olabilir

Küresel akıllı saat pazarında rekabet hızla artarken Apple, satış performansı ve gelecek planlarıyla yeniden gündemde. Yayımlanan son bir rapor, 2026 Apple Watch serisinin getirebileceği olası yenilikleri ve sağlık odaklı dönüşümleri gözler önüne seriyor. İşte detaylar...

SON YILLARIN EN BÜYÜK APPLE WATCH YÜKSELTMELERİNDEN BİRİ OLABİLİR

DigiTimes Asia tarafından yayımlanan rapora göre, 2025’in ilk yarısındaki Apple Watch satışları beklentilerin yaklaşık %10 üzerinde gerçekleşti. Ancak raporun daha ilgi çekici olan kısmı, 2026 Apple Watch serisinden neler beklenebileceğine odaklanılan kısım. Raporda birçok ihtiyatlı ifade yer alsa da, detaylar doğruysa Apple Watch 2026 serisi, yeni sensörler ve yenilenmiş tasarımla birlikte, son yılların en büyük Apple Watch yükseltmelerinden biri olabilir.

APPLE WATCH VE TANSİYON ÖLÇÜMÜ ÖZELLİĞİ

Raporda, WWDC25’te watchOS 26 için duyurulan Apple Intelligence tabanlı özelliklerin ötesinde, gelecek Apple Watch Series 11 serisinin (yeni Apple Watch Ultra 3 dahil) tansiyon ölçümü özelliğine sahip olabileceği belirtiliyor.

Apple Watch tansiyon ölçüm özelliğinin ilk aşamada eğilimleri belirlemeye ve anormallikler için uyarılar göndermeye odaklanacağı, eğer doğru çıkarsa bunun son yıllardaki sıcaklık takibi gibi özelliklere benzeyeceği iddia ediliyor.

ÜÇ NOKTAYA ODAKLANACAK

Tedarik zinciri kaynaklarına dayanan rapora göre, gelecek yılın Apple Watch serisi üç noktaya odaklanacak. Birincisi, sensör bileşenlerinin sayısı iki katına çıkacak. İkincisi, dış tasarımda değişiklikler olacak. Üçüncüsü, enerji verimliliği önemli ölçüde artacak.

Raporda gelecek yılın “üst seviye Apple Watch” modellerine hangi sensörlerin ekleneceği tam olarak belirtilmese de, cihazların algoritmalara dayalı veri yorumlamasına bağımlılığını azaltacağı ifade ediliyor. Bu değişiklik performansı ve pil ömrünü aynı anda geliştirebilir.

Ayrıca, üst seviye Apple Watch’un “önemli bir yeniden tasarım” alacağı yönünde söylentiler dolaşsa da, Apple’ın sensör sayısını ikiye katlamasına rağmen saatin alt kısmındaki dairesel sensör dizilimini değiştirmesinin pek olası olmadığı iddia ediliyor.