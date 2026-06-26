Yeni bilgiler göründü: GTA 6 sandığımızdan daha canlı olabilir!

GTA 6'nın ön siparişleri 25 Haziran 2026'da açıldı. Ön siparişlerin başlaması sonrası gözler oyunla ilgili gelecek olası yeni paylaşımlara çevrilirken, bugün yeni bir gelişme yaşandı.

GTA 6 HAKKINDA YENİ DETAYLAR: SOSYAL MEDYA, YAPAY ZEKA DESTEKLİ DÜNYA...

Webtekno'nun De Marke Gaming'ten aktardığı haberine göre, GTA 6'nın Amazon Brezilya sayfasında, diğer bölgelere kıyasla birtakım yeni bilgiler yer aldığı keşfedildi.

Buna göre söz konusu sayfada şu yeni bilgiler yer alıyor:

Açık dünyada Jason ve Lucia arasında geçiş yapın ve görevleri ikili olarak tamamlayın.

Kendi günlük rutinlerine sahip NPC'ler.

Dünyanın her yerinde gerçekleşen dinamik ve rastgele olaylar.

Daha derin bir sürükleyicilik için etkileşimli mekânlar.

Gelişmiş aydınlatma, doğal animasyonlar ve son derece detaylı ortamlar sunan yeni nesil grafikler.

Telefonunuzda viral videoları, içerik üreticilerini ve dünyadaki gelişmeleri gösteren oyun içi sosyal medya.

Organik ve rastgele karşılaşmalarla dolu, yapay zekâ destekli yaşayan bir dünya.

Sosyal medya aracılığıyla gizli yan görevleri keşfedin.

Telefonunuz üzerinden gerçek zamanlı olarak yayımlanan viral videolar.

Oynanışı ve görevleri etkileyen, her ana karaktere özgü benzersiz yetenekler.

Fiziği ve oynanışı etkileyen dinamik hava durumu, fırtınalar ve günün saatine bağlı değişiklikler.

Rockstar’ın şimdiye kadarki en büyük, en yoğun ve en iddialı haritası.

Geliştirilmiş performans, daha kararlı FPS ve daha keskin görüntü kalitesi sunan PS5 Pro özellikleri.

PEKİ BU BİLGİLER KESİN Mİ?

Burada önemli bir uyarı yapmak şart: Çift karakter gibi bazı detaylar daha önce resmen doğrulanmış olsa da, oynanışa dair bu bilgilerin çoğu henüz Rockstar Games tarafından teyit edilmedi. Bu yüzden gelen her bilgi gibi temkinle karşılanmalı. Bu açıklama yalnızca tek bir bölgede göründüğü için hatalı ya da yapay zekâ tarafından üretilmiş bir oyun tanıtımı bile olabilir. Yani heyecan verici olsa da, bunları resmi duyuru gibi değil, "kuvvetli ihtimal" olarak okumak daha doğru.

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

GTA 6'nın 19 Kasım 2026'da PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için çıkması planlanıyor.