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Yeni doğum yapmıştı: Evlerine dönmek için yola çıktılar feci bir kaza geçirdiler! Yürekleri dağlayan detay herkesi üzdü...

Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
05.03.2025 08:13
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç bir kaza meydana geldi. Otomobilin gişelerdeki beton bariyerlere çarpması sonucu, doktor Yonca Haymana Güngör ve eşi Selman Güngör (33) yaşamını yitirirken, bebekleri ise ağır yaralandı.

Olayın, Yonca Haymana Güngör'ün İstanbul'da 5 gün önce doğum yapmasının ardından, eşi ve yeni doğan bebekleriyle birlikte Düzce'deki evlerine dönmek üzere yola çıkmalarının ardından gerçekleştiği öğrenildi. 5 günlük bebek, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

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BETON BARİYERE ÇARPTI

Kaza, akşam saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolunun Akyazı mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönünden Düzce istikametine ilerleyen Selman Güngör yönetimindeki 81 DY 180 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu gişelerindeki beton bariyere çarptı.

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TAZE ANNE-BABA VEFAT ETTİ, KIZLARI AĞIR YARALI

Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, ihbarla kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sürücü Selman Güngör kaza yerinde yaşamını yitirirken, eşi Yonca Haymana Güngör ile 5 günlük bebekleri ağır yaralandı.

KADIN DOĞUM DOKTORUYDU

Düzce Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalında görev yapan Doktor Yonca Haymana Güngör de kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kurtarılamadı.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

5 günlük kız bebeklerinin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.Yonca Haymana Güngör’ün, İstanbul’da 5 gün önce doğum yaptığı ve eşiyle birlikte Düzce’deki evlerine dönmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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Sakarya Düzce Kuzey Marmara Otoyolu ölümlü trafik kazası trafik kazaları
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