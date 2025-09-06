HABER

Yeni döneme adım atıldı: Verileriniz sisteme tek tek işlenecek! Eczaneden doktor ekranına...

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun yaptığı yeni düzenlemeyle beraber ateş, tansiyon, boy, kilo ve bel çevresi ölçümleri eczanelerden doğrudan e-Nabız’a aktarılacak. Bu şekilde doktorların kronik hastalık takibini yapması kolaylaşacak.

Çiğdem Sevinç

Artık eczanede ölçtürdüğünüz tansiyon ya da kilonuz e-nabız'da yerini alacak. Atılan yeni adımda eczanelerde yapılan ateş, tansiyon, boy, kilo ve bel çevresi ölçümleri sisteme kaydedilecek. Böylece hekimler, özellikle kronik hastalıkların takibini daha etkin şekilde yapabilecek.

VERİLER E-NABIZ'A AKTARILACAK!

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun aldığı kararla eczacılar tarafından eczanelerde ateş ve tansiyon ölçümlerinin yapılmasına izin verilmişti. Sağlık Bakanlığı da bu kararı genişleterek uygulamayı devreye soktu. Yeni düzenlemeyle, eczanelerde yapılan tüm ölçümler “Reçetem” sistemi üzerinden kayıt altına alınacak ve bilgiler doğrudan e-Nabız’a aktarılacak.

DOKTORLARA KOLAYLIK OLACAK!

Bu sayede hem vatandaşlar kendi sağlık verilerine kolayca ulaşabilecek, hem de hekimler hastalarının değerlerini düzenli olarak takip edebilecek.

