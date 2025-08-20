HABER

Yeni Narin vakası mı? Tam 1 yıl sonra acı tesadüf... Zeynep Sut'un şüpheli ölümü yankı uyandırdı, 'battaniye' detayı ekipleri şaşırttı

Mardin’in Derik ilçesinde 12 yaşındaki Zeynep Sut, iddiaya göre kayalıklardan düşerek yaşamını yitirdi. Ancak küçük kızın cansız bedeninin babasının otomobilinde battaniyeye sarılı halde bulunması, olayın seyrini değiştirdi. Jandarma soruşturma başlatırken dosya “şüpheli ölüm” olarak kayda geçti. Küçük kızın ölümü, bölgede olduğu kadar sosyal medyada da büyük yankı uyandırırken, akıllara tam bir yıl önceki Narin Güran cinayeti geldi.

Mardin Derik’teki Akçay Mahallesi’nde yaşayan Zeynep Sut’un kaybolduğu yönünde yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İddiaya göre kayalıklardan dere yatağına düşen 12 yaşındaki kızın cansız bedeni, yapılan arama sırasında babasının aracında battaniyeye sarılı şekilde bulundu. Sağlık ekipleri, Zeynep’in yaşamını yitirdiğini belirledi.

AİLE: ‘KAYALIKLARDAN DÜŞTÜ SANDIK’

Anne ve baba ifadelerinde, iki engelli çocuklarının tedavisi için Şanlıurfa’da bulunduklarını, eve döndüklerinde kızlarını göremediklerini ve arama sırasında cesedini dere kenarında bulduklarını söyledi.

Küçük kızın kayalıklardan düşmüş olabileceğini düşündüklerini belirten aile, bu nedenle cenazeyi battaniyeye sararak otomobile koyduklarını aktardı.

KÖYLÜLER: ‘İNCİR TOPLAMAYA GİTMİŞTİ’

Mahalle sakinleri, Zeynep’in sabah evden incir toplamak için çıktığını, ardından hayvanları otlatıp ahıra bıraktığını, daha sonra dere kenarına yöneldiğini anlattı.

JANDARMA ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ ARAŞTIRIYOR

Olay sonrası jandarma ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. 'Battaniye' detayı sonrası Zeynep’in ölümü “şüpheli” olarak kayıtlara geçti.

Kesin ölüm nedeni, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan otopsinin sonucu sonrası netleşecek.

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Otopsi işlemleri tamamlanan Zeynep Sut’un cenazesi, ailesine teslim edildi.

Küçük kız, kırsal Akçay Mahallesi’ne bağlı Zıkreş Mezrası’nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

NARİN GÜRAN VAKASIYLA ACI TESADÜF

Zeynep’in ölümü, Diyarbakır’da geçen yıl benzer şekilde kaybolduktan günler sonra cansız bedeni dere kenarında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ı akıllara getirdi. Narin’in öldürülmesine ilişkin davada aile bireylerine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları verilmişti. Ancak kamuoyu, olayın tüm yönleriyle aydınlatılamadığı görüşünde.

KAMUOYUNDA BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Zeynep’in şüpheli ölümü bölgede olduğu kadar sosyal medyada da geniş yankı buldu. Vatandaşlar, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların ortaya çıkarılması için çağrıda bulundu.Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

