"Yeni nesil suç örgütlerine" yönelik dev operasyon: 32 şüpheli adliyeye sevk edildi

Yeni Nesil Suç Örgütleri ile mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında Maltepe ve Beyoğlu merkezli faaliyet gösterdikleri belirlenen suç örgütleri ve üyelerinin, "kasten öldürmeye teşebbüs", "nitelikli yağma", "çökme", "haraç alma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "mesken ve işyeri kurşunlama", uyuşturucu ve silah ticareti", "tehdit", "nitelikli hırsızlık" olmak üzere 22 farklı olaya karıştıkları tespit edildi. Kimlikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için harekete geçen Gasp Büro Amirliği ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Ekipler 4 Ağustos Salı günü İstanbul merkezli olmak üzere, Sakarya, Yalova ve Antalya’da 56 adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon sonucunda 2’si 18 yaş altı olmak üzere toplam 32 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerin adreslerde yaptıkları aramalarda 7 adet ruhsatsız tabanca, tabancalara ait 827 fişek, balistik yelek, uyuşturucu madde ve çeşitli suç aletleri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, şüphelilerin karıştıkları bazı suçlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, motosikletle gelen ve kask takan şüphelilerin ev ve iş yerlerine silahla ateş açtıkları, saldırı anlarını ise cep telefonuyla kaydettikleri anlar yer aldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır