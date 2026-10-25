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Yeni Parti Ankara İl Başkanlığına İbrahim Karaca seçildi

Yeni Parti Ankara 1. Olağan Kongresi'nde İbrahim Karaca, il başkanlığına seçildi.

Yeni Parti Ankara İl Başkanlığına İbrahim Karaca seçildi

Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi'ndeki kongrenin divan başkanlığını, Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün yaptı.

Burada konuşan Tüzün, kongrenin, Yeni Parti'nin muhalefetteki ilk ve son kongresi olmasını temenni etti.

Yeni Parti Ankara İl Başkanı Adayı İbrahim Karaca ise bugün yalnızca bir seçim gerçekleştirmek için değil, örgütü güçlendirmek, dayanışmayı büyütmek ve partisini iktidara taşıyacak iradeyi ortaya koymak için bir arada olduklarını kaydetti.

Delegelerin oylarıyla "blok liste" yönteminin kabul edildiği kongrede, protokol konuşmalarının ardından seçime geçildi.

Tek aday olan mevcut başkan İbrahim Karaca, oy kullanan 372 delegenin 357'sinin oyunu alarak, Ankara İl Başkanı seçildi.
Kaynak: AA

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Yeni Parti
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