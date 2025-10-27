HABER

Yeni parti mi kuruyor? Kılıçdaroğlu gündemdeki iddiaya iki kelimeyle cevap verdi

CHP'nin kurultay davaları kapsamında Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkan olma ihtimali çokça konuşulmuştu. Davaların iptal olmasının ardından Kılıçdaroğlu'nun yeni parti kuracağı öne sürüldü. Kılıçdaroğlu iddiaya iki kelimeyle yanıt verdi.

Hazar Gönüllü

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CHP'de yaşanan gelişmeler çerçevesinde gündemdeki yerini koruyor. Son olarak Kılıçdaroğlu'nun yeni parti kuracağı iddiası gündeme geldi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN YENİ PARTİ İDDİASINA YANIT

Konuyu bizzat Kılıçdaroğlu'na sorduğunu belirten Nefes yazarı Aytunç Erkin, kendisinden “Tümüyle palavra” yanıtını aldığını yazdı.

"PARTİYİ BIRAKMAYIZ"

Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresinden eski CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu’na “yeni parti çalışması var mı?” diye soran Erkin'in aktardığı yanıt şöyle:

“Partili olan biziz. Partiyi bırakır mıyız? Tam tersine her zamankinden fazla sahip çıkmak gerekiyor. Hem içeriden hem dışarıdan yaşanan sıkıntıları görüyoruz ve partiye daha çok sahip çıkma zamanı olduğunu düşünüyoruz.”

