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Yeni partinin ismi 'Yeni Parti' mi olacak? Özgür Özel cephesi için gündem olan kulis

CHP'de gözler Özgür Özel cephesinin olağanüstü kurultay başvurusuna çevrilirken 26 Temmuz sonrası her şey netleşecek. Ancak Genel Merkez'in geri adım atmaması halinde kurulması planlanan yeni partinin isminin ise şimdiden belli olduğu iddia edildi.

Yeni partinin ismi 'Yeni Parti' mi olacak? Özgür Özel cephesi için gündem olan kulis
Devrim Karadağ

Mutlak butlan kararıyla birlikte CHP Genel Başkanlığı'na yeniden oturan Kemal Kılıçdaroğlu 'arınma' mottosuyla parti içi ihraçlara başlamıştı.

Yaşananların ardından geri adım atmayan ve sahalara inen Özgür Özel ise bir yandan kurultay için tüm şartları zorlarken diğer yandan da yeni parti için hazırlıklarına hız verdi.

'YÜRÜYÜŞ' DENİLİYORDU AMA...

Özgür Özel cephesinin yeni parti kurmasına neredeyse kesin gözüyle bakılırken, kurulması muhtemel partinin ismi için de pek çok iddia gündeme geldi. En son kulislerde 'Yürüyüş' isminin öne çıktığı konuşulsa da asıl masadaki isim ise belli oldu. Habertürk'ten Mahir Kılıç, yeni parti için en öne çıkan ismin ne olduğunu yazdı.

Yeni partinin ismi Yeni Parti mi olacak? Özgür Özel cephesi için gündem olan kulis 1

EN GÜÇLÜ İHTİMAL

Özgür Özel'e yakın kurmayların yeni parti için çalışmalarına devam ettiği belirtilirken, en çok merak edilen konu partinin ismi oldu.

'YENİ PARTİ' GELİYOR

Kulislerde en öne çıkan ismin 'Yeni Parti' olduğu belirtiliyor.

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CHP'den ayrılan ekibin kuracağı partinin ismi için daha önce Yürüyüş, İstiklal gibi isimler ortaya atılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel CHP parti
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