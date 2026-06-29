Yeni partinin ismi 'Yeni Parti' mi olacak? Özgür Özel cephesi için gündem olan kulis

Mutlak butlan kararıyla birlikte CHP Genel Başkanlığı'na yeniden oturan Kemal Kılıçdaroğlu 'arınma' mottosuyla parti içi ihraçlara başlamıştı.

Yaşananların ardından geri adım atmayan ve sahalara inen Özgür Özel ise bir yandan kurultay için tüm şartları zorlarken diğer yandan da yeni parti için hazırlıklarına hız verdi.

'YÜRÜYÜŞ' DENİLİYORDU AMA...

Özgür Özel cephesinin yeni parti kurmasına neredeyse kesin gözüyle bakılırken, kurulması muhtemel partinin ismi için de pek çok iddia gündeme geldi. En son kulislerde 'Yürüyüş' isminin öne çıktığı konuşulsa da asıl masadaki isim ise belli oldu. Habertürk'ten Mahir Kılıç, yeni parti için en öne çıkan ismin ne olduğunu yazdı.

EN GÜÇLÜ İHTİMAL

Özgür Özel'e yakın kurmayların yeni parti için çalışmalarına devam ettiği belirtilirken, en çok merak edilen konu partinin ismi oldu.

'YENİ PARTİ' GELİYOR

Kulislerde en öne çıkan ismin 'Yeni Parti' olduğu belirtiliyor.

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CHP'den ayrılan ekibin kuracağı partinin ismi için daha önce Yürüyüş, İstiklal gibi isimler ortaya atılmıştı.