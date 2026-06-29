Haziran ayından istisnai anket: Kılıçdaroğlu CHP’si, Özel’in muhtemel partisine fark attı

CHP’de "mutlak butlan" kararıyla başlayan yeni dönem anketlere de yansıyor. BETİMAR’ın son seçim anketi siyaset kulislerini hareketlendirecek sonuçlar ortaya koydu. Ankette AK Parti birinci parti çıkarken CHP ve Özgür Özel’in muhtemel yeni partisi arasındaki fark öne çıktı.

BETİMAR’DA AK PARTİ İLK SIRADA

BETİMAR’ın 17-22 Haziran aralığında gerçekleştirdiği ankette AK Parti yüzde 33,6 oy oranıyla ilk sırada yer aldı. Şamil Tayyar'ın sosyal medyadan paylaştığı ankette ikinci sıraya ise Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP yerleşti. CHP’nin oy oranı yüzde 22,4 olarak ölçüldü.

ÖZEL’İN MUHTEMEL PARTİSİ BARAJ ALTINDA

Araştırmanın en dikkat çeken sonucu ise Özgür Özel’in kuracağı konuşulan yeni parti senaryosunda ortaya çıktı. BETİMAR’ın anketinde Özel’in muhtemel yeni partisi yüzde 5,3’te kaldı. Bu oran, yüzde 7’lik seçim barajının altında kalması nedeniyle ayrıca dikkat çekti.

ORC'DE FARKLI TABLO

ORC Araştırma’nın 17-19 Haziran tarihli anketinde ise AK Parti yüzde 30,5’le birinci olurken, Özel’in muhtemel yeni partisi yüzde 18,6 ile ikinci sıraya yerleşmişti. Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP ise yüzde 15,2’de kalmıştı.

SONAR'DA MAKAS AÇILMIŞTI

SONAR’ın araştırmasında ise fark daha yüksekti. Özgür Özel’in yeni partiyle seçime girmesi halinde oy oranı yüzde 26,6 olarak ölçülürken, Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP yüzde 5,2’de kalmıştı. Kararsız ve görüş belirtmeyen seçmenin dağıtılmasıyla Özel’in muhtemel yeni partisi yüzde 32,7’ye yükselirken, CHP’nin oy oranı yüzde 6,4 olarak hesaplanmıştı.