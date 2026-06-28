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Yeni rapor gündem oldu: GTA 6'nın diskli sürümü hiç çıkmayacak mı?

GTA 6’nın kutulu sürümüyle ilgili tartışma büyüyor. Rockstar Games, daha önce Grand Theft Auto VI’nın fiziksel sürümünde disk yerine kutu içinde indirme kodu bulunacağını açıklamıştı. Şimdi ise yeni bir rapor, oyunun ilerleyen aylarda da diskli sürümle çıkmayabileceğini öne sürüyor.

Yeni rapor gündem oldu: GTA 6'nın diskli sürümü hiç çıkmayacak mı?
Enes Çırtlık

Rockstar Games’in şu an GTA 6 için hiçbir şekilde fiziksel diskli sürüm planı bulunmadığı iddia edildi. Bu iddia doğru çıkarsa GTA 6, kutulu olarak satılsa bile her zaman tamamen dijital erişimle oynanacak.

Yeni rapor gündem oldu: GTA 6 nın diskli sürümü hiç çıkmayacak mı? 1

GTA 6’NIN FİZİKSEL SÜRÜMÜNDE DİSK YOK

Rockstar Games’in resmi ön sipariş duyurusuna göre GTA 6’nın fiziksel sürümü, kutu içinde indirme koduyla gelecek.

Yeni rapor gündem oldu: GTA 6 nın diskli sürümü hiç çıkmayacak mı? 2

Ancak bu kutulu sürümde oyun diski yer almayacak.

SONRADAN DİSKLİ SÜRÜM GELECEK İDDİASI GÜNDEME GELMİŞTİ

GTA 6 ön sipariş bilgilerinin açıklanmasının ardından birçok oyuncu kutulu sürümde disk bulunmamasına tepki göstermişti.

Vice'da yer alan habere göre, daha sonra Rockstar Games müşteri desteğinden geldiği öne sürülen bir e-posta, bazı oyuncular tarafından diskli fiziksel sürümün ilerleyen aylarda satışa çıkabileceği şeklinde yorumlandı.

Ancak yeni rapora göre bu yorum doğru olmayabilir.

Yeni rapor gündem oldu: GTA 6 nın diskli sürümü hiç çıkmayacak mı? 3

YENİ RAPOR: DİSK BASMA PLANI YOK

The Hollywood Reporter’ın aktardığı bilgiye göre Rockstar Games’in şu an GTA 6 için disk basma planı bulunmuyor.

Raporda, bunun yalnızca çıkış dönemiyle sınırlı olmadığı; sonraki aylar için de diskli sürüm planlanmadığı öne sürülüyor.

Habere göre daha önce müşteri destek e-postasında geçen “fiziksel kopya” ifadesi, diskli sürümü değil, zaten açıklanan kutu içinde indirme kodu bulunan fiziksel sürümü işaret ediyordu.

Rockstar Games ise bu yeni rapora ilişkin ayrıca kamuya açık yeni bir açıklama yapmış değil.

Yeni rapor gündem oldu: GTA 6 nın diskli sürümü hiç çıkmayacak mı? 4

OYUNCULAR NEDEN TEPKİ GÖSTERİYOR?

Tepkilerin merkezinde “fiziksel oyun” beklentisi var.

Birçok oyuncu için kutulu oyun, yalnızca rafta duran bir kutu değil; diski, haritası, basılı materyalleri ve koleksiyon değeriyle birlikte anlam taşıyor.

GTA serisinin önceki oyunlarında kutudan çıkan haritalar da oyuncular için önemli bir nostalji unsuruydu. Bu nedenle GTA 6’nın kutulu sürümünde disk bulunmaması, özellikle koleksiyoncular arasında hayal kırıklığı yaratmış durumda.

Yeni rapor gündem oldu: GTA 6 nın diskli sürümü hiç çıkmayacak mı? 5

İKİNCİ EL OYUN PİYASASI DA ETKİLENEBİLİR

GTA 6’nın gerçekten diskli sürümü hiç çıkmazsa, bu karar ikinci el oyun piyasasını da etkileyebilir.

Diskli oyunlar kullanıcılar arasında takas edilebiliyor, satılabiliyor veya koleksiyon ürünü olarak saklanabiliyor. Ancak kutuda yalnızca indirme kodu bulunması, oyunun hesap bazlı dijital erişime dönüşmesi anlamına geliyor.

Bu durumda GTA 6’nın ikinci el disk kopyalarının oluşmaması ve perakende mağazalarda klasik anlamda kullanılmış oyun satışının mümkün olmaması gündeme gelebilir.

Yeni rapor gündem oldu: GTA 6 nın diskli sürümü hiç çıkmayacak mı? 6

DİJİTALLEŞME OYUN DÜNYASINDA HIZLANIYOR

GTA 6 gibi dev bir oyunun diskli sürümden uzaklaşması, oyun sektöründeki dijitalleşme eğilimini de yeniden gündeme taşıdı.

Yeni rapor gündem oldu: GTA 6 nın diskli sürümü hiç çıkmayacak mı? 7

Son yıllarda PlayStation ve Xbox tarafında dijital satışların payı hızla arttı. Birçok oyuncu artık oyunları doğrudan dijital mağazalardan satın alıyor.

Ancak GTA 6 ölçeğinde bir oyunun diskli sürüm olmadan çıkması, fiziksel medya açısından sembolik bir kırılma olarak değerlendirilebilir.

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