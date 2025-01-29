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Yeni Şafak yazarı Kılıçarslan'dan Kabine'de revizyon iddiası: "6 ila 8 bakan değişecek"

29.01.2025 23:30
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Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan, gelecek ay İstanbul kongresini yapacak AK Parti'nin, şubat sonunda da genel kongre hazırlığında olduğunu belirtti. Bu iki tarih arasında Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde de revize olacağını iddia eden Kılıçarslan, "Bu iki arada bir Kabine revizyonu olabileceğine dair Ankara'da çeşitli kulisler var. 7 Şubat ile 28 Şubat arasında revizyon olacak. Değişmesi kuvvetle muhtemel bakanlar var. 6 ila 8 arasında bakanın değişmesini bekliyorum." dedi.

Yeni Şafak yazarı Kılıçarslan'dan Kabine'de revizyon iddiası: "6 ila 8 bakan değişecek"

Ersin Çelik moderatörlüğünde TVNET'te canlı yayınlanan Siyaseten programında gündemdeki sıcak gelişmeler masaya yatırıldı. Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan da AK Parti'nin İstanbul kongresi ile şubat sonundaki genel kongre arasında Kabine revizyonu olacağını ifade etti.

"YAKINDA TEK TEK ORTAYA ÇIKACAKTIR"

Kılıçarslan'ın programdaki açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"7 Şubat'ta İstanbul'da bir kongre olacak. AK Parti, çok görkemli bir kongre planlıyor. Şubat sonunda ise AK Parti Genel Kongresi gerçekleşecek. 7-28 Şubat arasında bir Kabine revizyonu olabileceğine dair Ankara'da çeşitli kulisler var. Henüz kabine değişikliğiyle ilgili net tahminler yapılmaya başlamadı ama değişmesi kuvvetle muhtemel bakanlar olduğu gibi, değişmeyecek bakanlar da malum. Kabine revizyonunun geniş çaplı mı olacağı yoksa 3-4 bakanla mı sınırlı kalacağı en çok konuşulan konular arasında. Ben, 6-8 arasında bakanın revize olabileceğini düşünüyorum. Yakında tek tek ortaya çıkacaktır. Sürprizler de olabilir."

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"İKİNCİ HATTA ÜÇÜNCÜ CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI"

"İkinci bir Cumhurbaşkanı Yardımcısı, hatta üçüncü bir Cumhurbaşkanı Yardımcısı atanabileceği konuşuluyor. Suriye, Lübnan, Libya gibi hinterlantlarla ilgilenecek bir Cumhurbaşkanı Yardımcısı makamının ihdas edilebileceği kulağıma geldi. Bu fikir mantıklı olduğu için ben de doğru buluyorum. Suriye’nin yeniden inşası ve ihyası, oradan Trablusgarp ve Gazze üçgenine uzanan bir sürecin yönetilmesi planlanıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu bölgeyi bir yardımcıyla yönetmek isteyeceğini düşünüyorum. Cevdet Yılmaz’ın ekonomi odaklı bir Cumhurbaşkanı Yardımcılığı yaptığı biliniyor ve yerini koruması bekleniyor. Ancak ikinci bir Cumhurbaşkanı Yardımcısı atanacağına dair kulis bilgileri var. Üçüncüsü olur mu bilemem ama Suriye, Gazze ve Lübnan’da yürütülecek inşa ve ihya sürecini yönetecek bir yardımcının görevlendirilmesinin çok isabetli olacağını düşünüyorum."

Anahtar Kelimeler:
Bakanlar kurulu kabine
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