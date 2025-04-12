Yeni sezonun ilk seferine çıkan "Turistik Diyarbakır Ekspresi" Diyarbakır'da coşkuyla karşılandı

Dün saat 13.55'te Ankara Garı'ndan yola çıkan "Turistik Diyarbakır Ekspresi" ile yolcular, tarihi ve kültürel değerler ile doğa harikası manzaraları görme imkanı buldu.

Belirli illerde turizm amaçlı molalar veren tren, son durağı olan Diyarbakır Garı'nda davul ve zurna eşliğinde karşılandı.

Vali Murat Zorluoğlu, Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sebahattin Genç, Dicle Üniversitesi (DÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aytaç Coşkun ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, "Turistik Diyarbakır Ekspresi" ile kente gelenleri çiçeklerle karşıladı.

Daha sonra, halk oyunları ekibi gösteri sundu.

Vali Zorluoğlu, karşılamanın ardından yaptığı konuşmada, Turistik Diyarbakır Ekspresi'ni büyük bir keyif ve coşkuyla karşıladıklarını söyledi.

Tren ile 160 yolcunun Diyarbakır'a geldiğini ifade eden Zorluoğlu, nisan ve mayıs ayları içerisinde Ankara-Diyarbakır ve Diyarbakır-Ankara olmak üzere 8 seferin yapılacağını kaydetti.

En son seferin 25 Mayıs'ta Diyarbakır'dan Ankara'ya yapılacağını belirten Zorluoğlu, şöyle dedi:

"Ülkemizin özellikle Batı kısmında yaşayan insanlarımızın hepsinin aklında Doğu turu yapmak var. Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin olmak üzere bizim altın üçgen dediğimiz bu bölgeye insanlarımız gelmek istiyor. Diyarbakır bakir bir şehir. Bölgede maalesef uzun yıllar bir güvenlik problemi, terör sorunu yaşandı ama elhamdülillah devletimizin etkin mücadelesi ve halkımızın aktif katılımıyla şu anda Diyarbakır ve bölgede gündem asla güvenlik, terör değil. Diyarbakır Türkiye'nin herhangi bir şehrinden daha az güvenli bir şehir değil. Artık Diyarbakır'da gündem yatırım, istihdam, üretim ve turizmdir."

Bayram tatilinde Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa'nın çok yoğun olduğunu dile getiren Zorluoğlu, "Sadece Diyarbakır'ı 9 günde 200 bin insan dışarıdan gelip ziyaret etti. Turistik Diyarbakır Ekspresi gibi birtakım farklı uygulamalarla bölgenin tanıtımına katkı yapmak istiyoruz. Bununla birlikte Diyarbakır turizm tanıtım stratejisi hazırladık. Önümüzdeki günlerde onun hayata geçirilmesini sağlayacağız. Diyarbakır'ı hem yurt içinde hem de yurt dışında birçok farklı araçla tanıtma gayreti içerisindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Diyarbakır'ın surları, Hevsel Bahçeleri tescilli yapıları ile ünlü bir şehir olduğunu aktaran Zorluoğlu, tüm kurumlarla Diyarbakır'ı turizmde yıldızı parlayan bir şehir haline getireceklerini vurguladı.

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdür Yardımcısı Şems Çakıroğlu da mutlu ve gururlu bir gün yaşadıklarını söyledi.

Türkiye'nin çok değerli tarih ve kültür lokasyonlarından biri olan Diyarbakır'a keyifli bir şekilde geldiklerini belirten Çakıroğlu, Turistik Diyarbakır Ekspresi'ni daha çok kesime ulaştırmayı amaçladıklarını ifade etti.

Turistik Diyarbakır Ekspresi yarın saat 12.30'da Ankara'ya doğru yola çıkacak. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır