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Yeni uyguladıkları taktik çalışmadı, İsrail kendi kendini vurdu!

İran Devrim Muhafızları, uyguladıkları yeni bir taktikle İsrail'in savunma sistemini bozduklarını ve kendi kendilerini vurmalarını sağladıklarını açıkladı. DMO, "öncekinden daha güçlü ve yıkıcı" saldırıda kullanılan gelişmiş istihbarat ve ekipman yeteneklerinin İsrail savunma sistemlerinin arızalanmasına neden olduğunu bildirdi.

Yeni uyguladıkları taktik çalışmadı, İsrail kendi kendini vurdu!
Cansu Akalp

İran Devrim Muhafızları, yeni bir taktik uyguladı. İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) bugün gerçekleştirdiği sekizinci operasyon dalgasında, İsrail'in çok katmanlı savunma sistemlerini bozmak için yeni yöntemler kullandıklarını ve birbirlerini hedef almalarına neden olduklarını açıkladı.

DMO, "öncekinden daha güçlü ve yıkıcı" saldırıda kullanılan gelişmiş istihbarat ve ekipman yeteneklerinin İsrail savunma sistemlerinin arızalanmasına neden olduğunu bildirdi.

İSRAİL ORDUSU YORUM YAPMADI!

Açıklamada, "Düşmanın çok katmanlı savunma sistemleri, rejimin savunma sistemlerinin birbirini hedef almasına neden olacak şekilde bozuldu" denildi.

Devrim Muhafızları, "ABD ve Batılı güçlerin kapsamlı desteğine ve en modern ve yeni savunma teknolojisine sahip olunmasına rağmen bu operasyonda kullanılan girişimler ve kabiliyetler, işgal altındaki topraklardaki hedeflere başarılı ve azami füze saldırısı yapılmasını sağladı" diye belirtti.

İsrail ordusu bu konuda henüz bir yorum yapmadı. Ancak, İsrailli yetkililerin geçmişte açıkça belirttiği gibi, Demir Kubbe savunma sistemi yüzde 100 başarıyla çalışmıyor.

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Anahtar Kelimeler:
İran İsrail
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