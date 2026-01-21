Yeni yapılan yolda yaşanan çökme kazalara daveti çıkarıyor

Yapımı yaklaşık 2-3 ay önce tamamlanan Adıyaman- Kahta Karayolunda yağışlarla beraber çökme meydana geldi. Asfalt yolda yaşanan çökme sürücülere zor anlar yaşatıyor. Adıyaman- Kahta Karayolu Hasancık Köyü yakınlarında yaşanan çökmeden dolayı sürücüler zaman zaman araçların direksiyon hakimiyetlerini güçlükle sağlıyor.
Hızla gelen araçlar, çökmeyi fark edemeyerek çöken yoldan süratle girince zaman zaman araçlarının havaya sıçramasıyla karşı karşıya kalıyor.
Henüz birkaç ay önce tamamlanan yolun kısa sürede çökmesine tepki gösteren vatandaşlar, yolun biran öne düzeltilmesini istedi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum