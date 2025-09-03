Yeni Yargı Paketi’nde çarpıcı karar! Bakanlık nafaka ve boşanma davaları için adımlarını attı: Ayrı ayrı görülecekler

Türkiye'de uzun süredir tartışılan süresiz nafaka ve uzun süren boşanma davalarına ilişkin Meclis'in açılması ile birlikte yeni düzenlemeler gündeme getirilecek. Adalet Bakanlığı, aile ara buluculuğu, süresiz nafaka ve boşanmaya ilişkin dava süreçleri konusunda Hâkimler ve Savcılar Kurulu, aile mahkemesi hakimleri, istinafta bu davalara bakan hâkimler, Yargıtay, akademisyenler ve baroların görüşlerini aldı.

TASLAK ÇALIŞMALARI SIRASINDA DÜNYA ÖRNEKLERİ DE İNCELENDİ

TBMM'nin 1 Ekim'de başlayacağı yeni yasama yılında bir yargı paketi gündeme getirilecek. Yapılacak düzenleme ile süresiz nafaka uygulamasının kadınların mağdur edilmemesi şartıyla kaldırılması, uzun süren boşanma davası süreçlerinin kısaltılması ve aile ara buluculuğunun hukuk mevzuatına girmesi öngörülüyor. Taslak çalışmaları sırasında dünya örnekleri de incelendi. Özellikle Avrupa ülkelerinin birçoğunda uygulanan aile ara buluculuğu sistemi ile boşanma ve mal rejimi davalarının birbirinden ayrılması hedefleniyor. Bu kapsamda, tarafların anlaşması durumunda aile ara buluculuğu ile boşanma kısa sürede gerçekleşecek, ancak nafaka ve mal bölüşümü davaları ayrıca yürüyecek. Mal rejimi süreçleri yüzünden 10 yıla uzayan çekişmeli boşanma davalarının sona erdirilmesi planlanıyor.

"BİR GÜN EVLİ KALIP 30 YIL NAFAKA DA DOĞRU DEĞİL"

AK Parti kaynakları uzun boşanma davalarının en çok kadınlara zarar verdiğini belirterek "Bir boşanma niyeti varsa 'geçinemiyorum' diyorsa bir kadın ya da erkek, o davayı uzatmamak gerekir. Kişilerin bundan sonraki hayatına imkân vermek gerekir. Nafaka ile ilgili eleştiriler var. Nafaka konusunda, kadınların mağdur edilmemesi lazım. Ama bir gün evli kalıp 30 yıl nafaka da doğru değil" değerlendirmesini yaptı.