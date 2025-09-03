HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Yeni Yargı Paketi’nde çarpıcı karar! Bakanlık nafaka ve boşanma davaları için adımlarını attı: Ayrı ayrı görülecekler

TBMM’ye gelecek Yeni Yargı Paketi’nde nafakanın kaldırılması, uzun süren boşanma davalarının kısaltılması ve aile ara buluculuğu gibi yeni düzenlemeler gelmesi planlanıyor. Bu yeni düzenlemeyle beraber boşanma davları ile nafaka ve mal paylaşımı davaları da ayrı ayrı görülecek. Bakanlık, uzun süren boşanma davaları için düzenleme yapacak ve süresiz nafakanın kaldırılmasını öngören yasa teklifi hazırlayacak.

Yeni Yargı Paketi’nde çarpıcı karar! Bakanlık nafaka ve boşanma davaları için adımlarını attı: Ayrı ayrı görülecekler
Çiğdem Sevinç

Türkiye'de uzun süredir tartışılan süresiz nafaka ve uzun süren boşanma davalarına ilişkin Meclis'in açılması ile birlikte yeni düzenlemeler gündeme getirilecek. Adalet Bakanlığı, aile ara buluculuğu, süresiz nafaka ve boşanmaya ilişkin dava süreçleri konusunda Hâkimler ve Savcılar Kurulu, aile mahkemesi hakimleri, istinafta bu davalara bakan hâkimler, Yargıtay, akademisyenler ve baroların görüşlerini aldı.

Yeni Yargı Paketi’nde çarpıcı karar! Bakanlık nafaka ve boşanma davaları için adımlarını attı: Ayrı ayrı görülecekler 1

TASLAK ÇALIŞMALARI SIRASINDA DÜNYA ÖRNEKLERİ DE İNCELENDİ

TBMM'nin 1 Ekim'de başlayacağı yeni yasama yılında bir yargı paketi gündeme getirilecek. Yapılacak düzenleme ile süresiz nafaka uygulamasının kadınların mağdur edilmemesi şartıyla kaldırılması, uzun süren boşanma davası süreçlerinin kısaltılması ve aile ara buluculuğunun hukuk mevzuatına girmesi öngörülüyor. Taslak çalışmaları sırasında dünya örnekleri de incelendi. Özellikle Avrupa ülkelerinin birçoğunda uygulanan aile ara buluculuğu sistemi ile boşanma ve mal rejimi davalarının birbirinden ayrılması hedefleniyor. Bu kapsamda, tarafların anlaşması durumunda aile ara buluculuğu ile boşanma kısa sürede gerçekleşecek, ancak nafaka ve mal bölüşümü davaları ayrıca yürüyecek. Mal rejimi süreçleri yüzünden 10 yıla uzayan çekişmeli boşanma davalarının sona erdirilmesi planlanıyor.

Yeni Yargı Paketi’nde çarpıcı karar! Bakanlık nafaka ve boşanma davaları için adımlarını attı: Ayrı ayrı görülecekler 2

"BİR GÜN EVLİ KALIP 30 YIL NAFAKA DA DOĞRU DEĞİL"

AK Parti kaynakları uzun boşanma davalarının en çok kadınlara zarar verdiğini belirterek "Bir boşanma niyeti varsa 'geçinemiyorum' diyorsa bir kadın ya da erkek, o davayı uzatmamak gerekir. Kişilerin bundan sonraki hayatına imkân vermek gerekir. Nafaka ile ilgili eleştiriler var. Nafaka konusunda, kadınların mağdur edilmemesi lazım. Ama bir gün evli kalıp 30 yıl nafaka da doğru değil" değerlendirmesini yaptı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sazlı yangınına 15 hava aracı ile müdahale ediliyorSazlı yangınına 15 hava aracı ile müdahale ediliyor
CHP'den Gürsel Tekin hamlesi! Savunması istendiCHP'den Gürsel Tekin hamlesi! Savunması istendi

Anahtar Kelimeler:
nafaka boşanma dava bakanlık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Uğurcan Çakır için canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı!

Uğurcan Çakır için canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı!

Mısır'da göç korkusu! Tanklar ve özel birlikler hazır... 40 bin askeri sınıra yığdılar

Mısır'da göç korkusu! Tanklar ve özel birlikler hazır... 40 bin askeri sınıra yığdılar

Öğrencilerin bulduğu formül sektörü fena vurdu! 'Böyle giderse bu iş bitecek'

Öğrencilerin bulduğu formül sektörü fena vurdu! 'Böyle giderse bu iş bitecek'

Reyhan Şef için milyonluk vurgun iddiası!

Reyhan Şef için milyonluk vurgun iddiası!

Türkiye'de ilk olacak! TBMM'ye sunuldu

Türkiye'de ilk olacak! TBMM'ye sunuldu

Korkunç hastalık: Resmen içerden çürütüyor!

Korkunç hastalık: Resmen içerden çürütüyor!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.