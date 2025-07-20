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Yeni yasa bekleniyor! Silah bırakan örgüt üyeleri için yol haritası belirlendi... 4 kritik başlık

Terörsüz Türkiye için atılan adımlara bir yenisi daha ekleniyor. Bu hafta Meclis'te komisyonun kurulması bekleniyor. Silah bırakan terör örgütü üyeleri için yeni yol haritası belirlenecek. Suça karışan, karışmayan, yönetici ve emri veren olarak 4 başlıkta çalışma yapılması bekleniyor. Peki 'af düzenlemesi yapılacak mı?' İşte merak edilen sorunun yanıtı...

Yeni yasa bekleniyor! Silah bırakan örgüt üyeleri için yol haritası belirlendi... 4 kritik başlık
Ufuk Dağ

Geçtiğimiz yılın Ekim ayında başlayan süreç, terör örgütü PKK’nın silahları imha etmeye başlaması ile birlikte yeni bir evreye giriyor. Terörsüz Türkiye hedefinde TBMM’de bu hafta kurulması planlanan komisyon bir anlamda kendini fesheden örgütün Türk hukuk sistemindeki karşılığı, örgüt üyelerinin durumu ve toplumsal entegrasyon için yol haritası oluşturacak.

Yeni yasa bekleniyor! Silah bırakan örgüt üyeleri için yol haritası belirlendi... 4 kritik başlık 1

KRİTİK SORULAR YANIT BULACAK

Mevcut Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu’nda hâlen kendini fesheden bir örgüte ilişkin herhangi bir hüküm bulunmuyor. Bu nedenle, Meclis’teki komisyon mevzuatta bu anlamda yapılabilecek değişiklikleri de masaya yatıracak. “Silah bırakan örgütün üyelerinin nasıl bir hukuka tabi olacağı, yargılamalarının nasıl yapılacağı” gibi konularda yeni düzenlemeler yapılabileceği ifade ediliyor.

4 AYRI KATEGORİDE ELE ALINACAK

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre silah bırakan örgüt üyelerinin hukuki durumu konusunda bir ‘eve dönüş’ yasası çıkarılabileceği kaydedilirken bu konuda 4 ayrı kategoride değerlendirme yapılabileceği belirtiliyor. Suça karışan ve suça karışmamış örgüt üyelerinin hukuki durumu, örgüt yöneticileri ve emri verenlerle ilgili ayrı başlıklar açılacak.

Yeni yasa bekleniyor! Silah bırakan örgüt üyeleri için yol haritası belirlendi... 4 kritik başlık 2

Türkiye’ye dönen ve suça bulaşmamış örgüt üyelerine yönelik çalışmalar, yeni süreçle ilgili ilk atılacak adımlar arasında sayılıyor.

TOPLUMSAL ENTEGRASYON NASIL SAĞLANACAK?

Bu nedenle Meclis’teki komisyonun çerçevesini de ‘Kendini fesheden örgütlere ilişkin hukuki süreçlerin’ ne olacağı yönündeki çalışmalar oluşturacak. Komisyon bu konuda çalışma yaparken, dünya örneklerini de inceleyecek. Bir yandan da komisyon silah bırakıp Türkiye’ye dönecek olan örgüt üyelerinin toplumsal entegrasyonunun nasıl sağlanacağı üzerinde çalışma yapacak.

Yeni yasa bekleniyor! Silah bırakan örgüt üyeleri için yol haritası belirlendi... 4 kritik başlık 3

CEZAEVİNDEKİ PKK’LILARA NE OLACAK?

Öte yandan şu anda cezaevlerinde bulunan ve 359’u tutuklu, 512’si hükümözlü, 3 bin 811’i hükümlü olmak üzere 4 bin 600 civarında PKK’lı terörist bulunuyor. DEM Parti heyeti AK Parti ile yaptığı görüşmelerde cezaevlerindeki PKK’lılarla da ilgili bir düzenleme yapılmasını gündeme getirmişti. AK Parti kaynakları, af anlamına gelecek bir düzenlemenin şu anda düşünülmediğini dile getiriyor.

"EN SON KONUŞULACAK KONULARI ÖNE ÇEKEMEYİZ"

AK Parti kaynakları örgütün tamamen silahtan arındırılmasından sonra, sırayla farklı adımların atılacağını ifade ediyor. AK Parti kurmayları “Daha önceki tecrübelerden de yola çıkarak, sonuç alınmayacak konuları tartışmaya başlamak süreci de provoke eder. Zamanı gelince adımlar atılırsa, toplumsal destek de beraberinde geliyor. En son konuşulacak konuları, öne çekemeyiz. Görüşmelerde de bunu söyledik” değerlendirmesini yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
pkk komisyon Terörsüz Türkiye
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