'Yenidoğan Çetesi' davasında savcıyı tehdit eden şüphelilerden biri daha tutuklandı! Olay yaratan mesajlaşma: 'Hakim savcı tanımam, sıkar geçeriz'

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, özel hastanelerin bebek yoğun bakım ünitelerinde meydana gelen bebek ölümlerine ilişkin soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Y.E.'yi tehdit eden şüphelilere yönelik başlatılan soruşturmada yeni delillere ulaşıldı.

"HAKİM SAVCI TANIMAM, SIKAR GEÇERİZ"

Soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan Mustafa Kemal Zengin'in incelenen "WhatsApp" yazışmalarında Edirne'deki bir GSM firması yetkili bayisinde çalışan Zeynep K. ile hareket ettiği, bu yolla kişisel verilere ulaştığı tespit edildi. Yazışmalarda, iş insanı şüpheli Gökhan G.'nin savcı Y.E.'ye yönelik tehdit içeren ifadeler kullandığı tespit edildi. Gökhan G.'nin Mustafa Kemal Zengin ile yaptığı görüşme kayıtlarına yansıyan konuşmalarda Gökhan G.'nin, "Hakim savcı tanımam, sıkar geçeriz. En temizi yurtdışından tetikçi getirtmek... Adamı tanımaz, fotoğrafını gösteririz, gelir sıkar gider. Akşam haberlerde izleriz" şeklinde ifadeler kullandığı öğrenildi. Gökhan G.'nin ayrıca, tutuklu bazı sanıkların tahliyesi için 100 bin dolar karşılığında pazarlık yaptığı bilgisi de dosyaya girdi.

BİRİ TUTUKLANDI, BİRİ EV HAPSİNE ALINDI

Geçtiğimiz ay gerçekleştirilen ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan GSM şirketi çalışanı Zeynep K. ile iş insanı Gökhan G. hakkında adli işlemler tamamlandı. Tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Zeynep K. hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanırken, Gökhan G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır