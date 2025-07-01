'Yenidoğan Çetesi' davasında yeni gelişme! 12 bebeğin ölümüne neden olmuşlardı....

Ekol TV muhabiri Aleyna Sevim'in haberine göre; İstanbul'da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 19'u tutuklu 57 sanığın yargılandığı davanın beşinci duruşması ikinci gününde görülmeye devam etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

'Yenidoğan Çetesi' davasında duruşmada ifadelerin alınmasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, kalan avukat beyanlarının alınması için duruşmayı 2 Temmuz Çarşamba gününe erteledi.

İstanbul'da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 29'u tutuklu 58 sanığın yargılandığı davanın dördüncü duruşması sürüyor.

CEZA İSTEMLERİ

İddianamede, sanıklar Fırat Sarı ve İlker Gönen için 10 bebeğin ölümü nedeniyle "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından 10 kez, "resmi belgede sahtecilik" suçundan da 11 kez uygulanmak üzere toplam 177 yıl 6'şar aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.