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Yer: ABD! Festivali kabusa çevirdiler: 12 yaralı

ABD'nin Ohio eyaletinde düzenlenen bir festivale saldırı düzenlendi. Silahlı saldırıda 12 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yer: ABD! Festivali kabusa çevirdiler: 12 yaralı

ABD’nin Ohio eyaletine bağlı Toledo şehrinde bir festival alanında art arda ateş açıldığı belirtildi. Toledo Polis Departmanı, yerel saatle 17.37’de gelen ihbar üzerine ekiplerin, Delaware ve Glenwood caddeleri bölgesindeki festival alanına gittiğini açıkladı.

Yer: ABD! Festivali kabusa çevirdiler: 12 yaralı 1

SALDIRGAN KAÇTI: 12 YARALI

Polis, olayın 2 kişinin birbirine ateş açması sonucu meydana geldiğinin değerlendirildiğini aktardı. Saldırganı yakalama çalışmalarının devam ettiğini ifade eden yetkililer, saldırıda 12 kişinin yaralandığını kaydetti.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
abd festival
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