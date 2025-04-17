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Yer: ABD! Havada panik anları: Tavşanın girdiği yolcu uçağının motoru alev aldı

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ABD’de Denver-Edmonton seferini yapan United Airlines'a ait yolcu uçağının motoruna tavşan girdi. Uçak motorunun alev almasının ardından acil iniş yaptı. Uçaktaki panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

ABD’de Denver-Edmonton seferini yapan United Airlines’a ait Boeing 737 tipi yolcu uçağının motorlarından birine tavşan girdi. Uçağın sağ kanadından bulunan motorlardan biri havalandıktan kısa bir süre sonra alev aldı.

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MOTORDAN ALEV ÇIKTI

Motordan alev çıktığı gören yolcular paniğe kapılarak çığlık atmaya başladı.Pilot, acil durum çağrısının ardından sağ kanattaki motoru kapatırken, 75 dakika sonra Denver’e acil iniş yaptı. Uçakta bulunan 159 yolcu ve mürettebat tahliye edilirken, olayda kimse yaralanmadı.

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"HERKESİ PANİĞE SÜRÜKLENDİ"

Pilotun, kule ile yaptığı konuşmada, iki numaralı motora tavşan girdiğini bildirdiği aktarıldı. Tavşanın uçağın kalkışı sırasında motora girdiği düşünülüyor. Yolculardan Scott Wolff, "Bir patlama sesi ve uçakta şiddetli bir titreme hissettik, ancak yükselmeye devam ettik. Motordan alevlerin çıkması herkesi paniğe sürükledi" dedi. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
tavşan yolcu uçaği
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