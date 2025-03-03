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  4. Yer: Adana! Cipin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Yer: Adana! Cipin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

03.03.2025 15:19
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Adana’da yolun karşısına geçmeye çalışan 73 yaşındaki Osman Biçer, cipin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Yer: Adana! Cipin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Kaza, Yüreğir ilçesine bağlı Havutlu Mahallesi Karataş Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, M.G. idaresindeki cip, yolun karşısına geçmeye çalışan 73 yaşındaki Osman Biçer’e çarptı.

YAŞLI ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Biçer’in hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerinin ardından Biçer’in cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Sürücü polis ekiplerince gözaltına alınırken, kazanın Biçer’in kendisine kırmızı yanmasına rağmen yolun karşısına geçmek istemesi sonucu yaşandığı ileri sürüldü. (İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adana kaza
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