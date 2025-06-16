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Yer: Adana! Eşi kayıp ihbarında bulunmuştu: Drenaj kanalında cansız bedeni bulundu!

Adana'da 32 yaşındaki Salih Tel 2 arkadaşı ile beraber içki içmek için Bahçelievler Mahallesi'nde drenaj kanalı kenarındaki portakal bahçesine gitti. Salih Tel akşam eve dönmeyince eşi Kader Tel durumu polis ekiplerine bildirerek kayıp başvurusunda bulundu. Bölgede yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucu Salih Tel'in cansız bedenine ulaşıldı. Salih Teli'in en son yanında bulunan 2 arkadaşı ise gözaltına alındı.

Yer: Adana! Eşi kayıp ihbarında bulunmuştu: Drenaj kanalında cansız bedeni bulundu!

Adana'da eşinin kayıp ihbarı yaptığı 32 yaşındaki Salih Tel'in drenaj kanalında cansız bedeni bulundu. Tel'in bir gün önce bölgeye birlikte gittiği 2 arkadaşı gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Acı olay, dün sabah saatlerinde merkez Yüreğir ilçesinde meydana geldi. Salih Tel, cumartesi günü Mehmet C. ve Cuma Ç. ile beraber içki içmek için Bahçelievler Mahallesi'nde drenaj kanalı kenarındaki portakal bahçesine gitti.

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Akşam eve dönmeyen Salih Tel'e ulaşamayan eşi Kader Tel, dün polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Mehmet C. ve Cuma Ç., Salih Tel'in yüzünü yıkmaya gittiğini ancak geri dönmediği söyledi.

Bölgede yapılan araştırmada Tel'in motosikleti ve terlikleri drenaj kanalı kıyısında bulundu. Su Altı Grup Amirliği’ne bağlı dalgıç polislerin yaptığı arama çalışmasında, Tel'in Akdeniz Mahallesi yakınlarında cansız bedeni bulundu.

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Sudan çıkarılan Salih Tel'in cenazesi, polisin yaptığı incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Mehmet C. ve Cuma Ç. ise polis tarafından gözaltına alındı.

(DHA)

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Adana
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