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Yer: Adana! İnfial yaratan görüntüler: Küçük çocuğu alıkoyup darp ettiler

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Adana'da bir mola tesisinde 14 yaşındaki T.B.'nin alıkonulup zorla çalıştırılarak darp edildiği ortaya çıktı. Ekipler harekete geçerek çocuğu kurtardı. Adana Valiliği de olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin adli makamlara sevk edildiğini bildirdi.

Adana'da polis merkezine giden M.B., 14 yaşındaki oğlu T.B.'nin, Adana-Pozantı otoyolunda bir mola tesisinde 15 gün önce çalışmaya başladığını, son 10 gündür zorla çalıştırılarak alıkonulduğunu ve darbedildiğini belirterek şikayetçi oldu.

Yer: Adana! İnfial yaratan görüntüler: Küçük çocuğu alıkoyup darp ettiler 1

GÖZALTINA ALINDILAR

Şikayet üzerine iş yerine giden polis ekiplerinin yaptığı incelemede; T.B.'nin, M.U. (45) ve B.B.K. (17) tarafından dövüldüğü güvenlik kameralarınca tespit edildi. 2 şüpheli gözaltına alınırken, kurtarılan T.B. ailesine teslim edildi.

Yer: Adana! İnfial yaratan görüntüler: Küçük çocuğu alıkoyup darp ettiler 2

Adana Valiliği de olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin adli makamlara sevk edildiğini bildirdi.

Yer: Adana! İnfial yaratan görüntüler: Küçük çocuğu alıkoyup darp ettiler 3

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Adana darp
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