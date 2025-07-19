Yer: Adana! İnfial yaratan görüntüler: Küçük çocuğu alıkoyup darp ettiler

Adana'da polis merkezine giden M.B., 14 yaşındaki oğlu T.B.'nin, Adana-Pozantı otoyolunda bir mola tesisinde 15 gün önce çalışmaya başladığını, son 10 gündür zorla çalıştırılarak alıkonulduğunu ve darbedildiğini belirterek şikayetçi oldu.

GÖZALTINA ALINDILAR

Şikayet üzerine iş yerine giden polis ekiplerinin yaptığı incelemede; T.B.'nin, M.U. (45) ve B.B.K. (17) tarafından dövüldüğü güvenlik kameralarınca tespit edildi. 2 şüpheli gözaltına alınırken, kurtarılan T.B. ailesine teslim edildi.

Adana Valiliği de olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin adli makamlara sevk edildiğini bildirdi.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır