Yer: Adana! Kahreden cinayet... 500 lira için yaşlı adamı döverek öldürdüler! Katil çift tutuklandıktan sonra evleri yandı

Adana'nın Koza ilçesinde meydana gelen olay herkesi kahretti. 500 TL'lik şofben parası nedeniyle çıkan tartışmada öğretmen Yener Rüzgar (42) ve eşi Nurhan Rüzgar (38) kiracıları olan Hüseyin Başak'ı (70) demir sopa ve levyeyle darbetti. Aldığı darbeler sonucu yerde kalan yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Katil çift tutuklanırken, çifte ait evde yangın çıktı. Ev kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni de araştırılıyor. İşte detaylar...

Melih Kadir Yılmaz

Olay, 29 Ağustos'ta ilçeye bağlı Kuytucak Mahallesi Savruk Yaylası’nda meydana geldi. Yener Rüzgar, 4 yıldır evinde kiracı olan Hüseyin Başak’tan bozulan şofben için 500 TL para istedi.

SOPA VE DEMİR LEVYEYLE ADAMI DÖVÜP KAÇTILAR

Başak, şofbeni kullanmadığını belirterek parayı vermeyi reddedince taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, Yener Rüzgar ile eşi Nurhan Rüzgar sopa ve demir levyeyle Hüseyin Başak’ı dövüp kaçtı.

ALDIĞI DARBELER SONRASI HAYATINI KAYBETTİ

Başak, aldığı darbeler nedeniyle yere yığıldı. Ailesinin ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Hüseyin Başak’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olaya ilişkin çalışma başlatan jandarma ekipleri, Rüzgar çiftini yakalayarak gözaltına alındı.

KATİL ÇİFT TUTUKLANDI

Hüseyin Başak’ın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınıp toprağa verildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Yener Rüzgar ve eşi Nurhan Rüzgar ise dün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan çift, tutuklandı.

EVLERİ YANDI, EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Bu arada, Yener ve Nurhan Rüzgar çiftine ait aynı yayladaki evlerinde dün gece yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. (DHA)

