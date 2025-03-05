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  4. Yer Adana… Sokak ortasında ağır yaralı bir adam bulundu!

Yer Adana… Sokak ortasında ağır yaralı bir adam bulundu!

Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
05.03.2025 07:36
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Adana’da sokak ortasında yaralanmış halde bulunan Alpay Bozkurt (30) müdahale yapılan hastanede hayatını kaybetti. Gece 21.00 sularında yüreğir ilçesi Yunus Emre Mahallesinde cansız bedeni bulunmuştu. Detaylar haberimizde…

Yer Adana… Sokak ortasında ağır yaralı bir adam bulundu!

İddia edilene göre, Adana’da sokakta M.T. isimli kişi, evinden çıktığında sokakta hareketsiz yatan bir kişiyi görünce durumunu kontrol etmek istedi. Sokakta hareketsiz yatan kişinin vücudunun çeşitli yerlerinden vurulmuş olduğunu fark eden M.T., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

adana

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, isminin Alpay Bozkurt olduğu belirlenen kişinin kasığından, karnından ve kolundan tabancayla vurulduğunu tespit etti.

Yaralı, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Alpay Bozkurt'un cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana adli tıp
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