Yer: Adıyaman! Otomobil kaldırıma çıktı: 3 yaralı

Edinilen bilgilere göre, S.D. (20) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda bulunan yayalara çarptı. Kazada kaldırımda bulunan E.D. (10), H.D. (13) ve B.D. (15) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralı çocuklar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır