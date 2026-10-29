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Yer: Adıyaman! Seyir halindeki otomobil alev aldı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yer: Adıyaman! Seyir halindeki otomobil alev aldı

Edinilen bilgilere göre, Besni Devlet Hastanesi kavşağında M.Z.Ö. idaresindeki 34 UL 8402 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Aracında yangın çıktığını fark eden sürücü, yangın tüpüyle alevlere müdahale etti.

OTOMOBİL ALEVLERE TESLİM OLDU

İhbar üzerine olay yerine Besni Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, sürücünün ilk müdahalesinin ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Kısa süreli paniğe neden olan yangında herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Adıyaman Otomobil
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