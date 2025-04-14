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Yer: Afyonkarahisar! Eşini tabancayla öldürüp, intihara kalkıştı

Afyonkarahisar'da E.K. (36), tartıştığı eşi Şerife Karataş'ı (34) tabancayla vurup intihara kalkıştı. Hastaneye kaldırılan çiftten Şerife Karataş kurtarılamadı.

Yer: Afyonkarahisar! Eşini tabancayla öldürüp, intihara kalkıştı

Olay, saat 08.00 sıralarında Fatih Mahallesi 822'nci Sokak’ta meydana geldi. Sokaktan gelen silah seslerini duyanlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, Şerife Karataş ile eşi E.K.'yi yerde bilinci kapalı, kanlar içinde buldu. İlk müdahalesi yapılan Şerife Karataş ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne (AFSÜ), E.K. ise Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan çiftten Şerife Karataş, kurtarılamadı.

DEFALARCA ATEŞ ETTİ

Polis olay yerinde yaptığı incelemede, tabanca ve çok sayıda boş kovan buldu. E.K.'ye aracın ise çalışır vaziyette olduğu belirlendi. Sokak ortasında valiz ve eşyalar bulunurken, polis olay yerini koruma şeridiyle çevirdi. İncelemede, Şerife Karataş'a eşi tarafından defalarca ateş edildiğini, seken mermilerden birinin yakında park halindeki bir araca isabet ettiğini ve E.K.'nin ardından kendisini vurduğunu tespit etti.

E.K.’nin durumunun ağır olduğu bildirilirken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti Afyonkarahisar
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