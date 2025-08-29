Yer: Aksaray! Kızıyla boşanma aşamasındaki damadına kurşun yağdırdı

Olay, saat 21.00 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesinde meydana geldi. Uğur Deniz, 2 yıldır ayrı yaşadığı boşanma aşamasında olduğu eşiyle konuşmak için kayınpederi Yılmaz A.'nın evine gitti. Boşanmak istemediğini belirten 2 çocuk babası Uğur Deniz ile kayınpederi Yılmaz A. arasında tartışma çıktı.

DEFALARCA ATEŞ ETTİ

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Yılmaz A., damadı Uğur Deniz'e tabancayla 9 el ateş etti. Deniz kanlar içerisinde kalırken, silah sesini duyup eve gelen yakındaki polis ekipleri Yılmaz A.'yı gözaltına aldı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Deniz’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Deniz'in cansız bedeni, otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır