Yer: Ankara! 154 işçi yemek sonrası hastanelik oldu: 4'ü yoğun bakımda

Olay, Sincan ilçesinde yer alan bir inşaatta meydana geldi. İddialara göre, 120 işçi bir yemek firmasından yedikleri yemek sonrası rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

4 İŞÇİ YOĞUN BAKIMDA

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran işçi sayısının 154’e yükseldiği öğrenildi.

Çevre hastanelere kaldırılan 154 kişiden 8'i taburcu edilirken, 142'sinin tedavisine acil servislerde devam edildiği öğrenildi. 4 işçinin tedavilerine ise yoğun bakımda devam edildiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.