Yer: Ankara! 154 işçi yemek sonrası hastanelik oldu: 4'ü yoğun bakımda

Türkiye son dönemde yaşanan gıda zehirlenmelerini konuşurken bir haber de Ankara'nın Sincan ilçesinden geldi. Yedikleri yemek sonrası rahatsızlanan 154 işçi hastaneye kaldırıldı. 142 işçinin tedavisi acil servislerde sürerken, 4 işçinin ise yoğun bakıma kaldırıldığı belirtildi.

Yer: Ankara! 154 işçi yemek sonrası hastanelik oldu: 4'ü yoğun bakımda

Olay, Sincan ilçesinde yer alan bir inşaatta meydana geldi. İddialara göre, 120 işçi bir yemek firmasından yedikleri yemek sonrası rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

4 İŞÇİ YOĞUN BAKIMDA

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran işçi sayısının 154’e yükseldiği öğrenildi.

Yer: Ankara! 154 işçi yemek sonrası hastanelik oldu: 4 ü yoğun bakımda 1

Çevre hastanelere kaldırılan 154 kişiden 8'i taburcu edilirken, 142'sinin tedavisine acil servislerde devam edildiği öğrenildi. 4 işçinin tedavilerine ise yoğun bakımda devam edildiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

