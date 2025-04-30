HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Yer: Ankara! Cani doktor 26 köpeği öldürmüş... Pişkin savunması çileden çıkardı

Ankara'da 28 yaşındaki doktor Muhammet Mustafa Duman, 'evcil hayvanı kasten öldürme' tutuklanmıştı. Cani doktorun bu zamana kadar çok sayıda yavru köpeği öldürdüğü iddia edilirken son gelen bilgilere göre toplamda 26 köpeğin öldürüldüğü öngörülüyor. Duman, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi ve köpeklerin balkondaki açık camdan kaçarak gittiklerini ifade ettiği ortaya çıktı.

Yer: Ankara! Cani doktor 26 köpeği öldürmüş... Pişkin savunması çileden çıkardı

Hastanede doktor olan Muhammet Mustafa Duman, farklı kişilerden sahiplendiği köpekleri Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesi’nde oturduğu eve götürdü. Sahiplendirdikleri köpeklerle ilgili bilgi almak isteyen hayvanseverler, Duman'a ulaşamayınca evine gitti. Olayın perde arkası hayvanseverlerin bu ziyaretiyle ortaya çıktı.

DOKTORUN-SAHIPLENIP-OLDURDUGU-IDDIA-EDIL_687252_203475

KÖPEKLER ÖLDÜRÜLMÜŞ HALDE BULUNDU

Duman'ın karşı çıkmasına rağmen eve giren ve köpekleri göremeyen hayvanseveler, köpekleri öldürüldüğü şüphesiyle şikayette bulundu. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Duman, gözaltına alındı. Duman'ın cep telefonunda çok sayıda köpek ve kedi videosu ile fotoğrafı tespit edildi. Bunların bir kısmının ölü olduğu belirlendi.

DOKTORUN-SAHIPLENIP-OLDURDUGU-IDDIA-EDIL_687253_203475

KANLAR İÇİNDE YATAN 5 GÜNLÜK YAVRU KÖPEK...

Görüntülerde kanlar içinde yatan 5 günlük yavru bir köpeğin olduğu da görüldü. Çevredeki binaların güvenlik kamerası görüntüleri de incelendi. Görüntülerde Duman'ın köpeklerle binaya girdiği görülürken, köpeklerin evden çıkış görüntülerine rastlanmadı. Duman, dün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve 'evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

12 YAVRU KÖPEK KAYIP

Muhammet Mustafa Duman'ın, ilan üzerine ulaşıp sahiplendiği 12 yavru köpeği daha aynı şekilde öldürdüğü iddia edildi. Duman'ın, şimdiye kadar sahiplenip öldürdüğü ileri sürülen köpek sayısı 26'ya ulaştı. Ankara Baro Hayvan Hakları Merkezi Başkanı Tuğba Gürsoy, toplamda 26 köpeğin akıbetinin belli olmadığını söyleyerek, "Toplu bir şekilde hayvanları alıyor. Üstelik bu sadece son 1 ayda ulaştığımız bir sayı. Telefonunda başka görüntüler tespit edildi polis incelemesinde. Orada çok daha küçük yavru köpeklerin kanlar içinde yattığı ve ölü köpeklerle konuştuğuna dair görüntüler video kayıtlarından, telefondan anlaşıldı. Kamera kayıtlarından yine evden çöp poşetleriyle çıktığı anlar var. Bunlar çok yüksek ihtimalle hayvan cesetleri aslında. Fakat eve baktığınızda evde bir sürü çöp var. Yani çöplerini atmamışlar; ama sürekli bir çöp çıkışı gibi evden çıkışlar olduğunu görüyoruz. Görüntülerde yine hayvana dokunmaktan imtina ediyor. Bacaklarından, enselerinden tutuyor. Burada hayvana zarar verme kastıyla hareket ettiği çok açık" dedi.

DOKTORUN-SAHIPLENIP-OLDURDUGU-IDDIA-EDIL_687280_203475

'KÖPEKLER CAMDAN KAÇARAK GİTMİŞ'

Öte yandan tutuklanan Duman'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Duman, nisan ayı başında tanımadığı bir kişiden 5 yavru köpek sahiplendiğini belirterek, "İnternette ilanda görmüştüm. Köpekleri sağlıklı bir şekilde teslim aldım. Hekim olarak görev yapıyor olmam nedeniyle hafta içi farklı bir ikamette kalıyorum. Hafta sonları ise başka bir yerdeki müstakil evimde kalıyorum. Tam tarihini hatırlayamadığım bir vakitte evimde olduğum sırada sahiplendiğim 5 adet yavru köpek evin mutfak balkonundaki açık camdan kaçarak gitmiş. Camın açık olmasının sebebi evi havalandırmaktı. Hafta içi ikametimde bulunmadığım sırada köpeklerin beslenmesini sağlamak için yeteri kadar yiyeceği beslediğim alana bırakıyorum. Ayrıca hafta içi bir veya iki gün kontrol amaçlı evime gidip geliyorum. Köpeklerin kaçtığını fark ettiğimde etrafı kontrol ettim. Köpeklerin kendisine yahut ölüsüne rastlamadım" dedi.

'DUVARDAKİ KIRMIZI LEKELER BOYADIR'

Duman, 5 köpeğin kaçmasına müteakip 26 Nisan'da yine internetten ilan veren bir kişiyle irtibata geçip, 3 adet yavru köpek sahiplendiğini söyleyerek, "Köpekleri yıkadım. Dosya arasında yer alan ve tarafıma gösterilen ön inceleme tutanağındaki poşet üzerinde görülen yavru köpek benim yıkadığım köpek olup, orada her ne kadar hareketsiz kanlar içinde yattığı iddia etmiş ise de gerçeği yansıtmamakla beraber süt ve yaş köpek maması karışımının verdiği kırmızı renktir. Ölü köpek değildir. Yine görüntü inceleme tutanağında yer alan duvardaki kırmızı lekeler hobi maksatlı boyadığım duvarın belli bir kısmını göstermektedir. Her ne kadar kırmızı lekeler kan olarak değerlendirilmiş ise de bu husus gerçeği yansıtmamaktadır. Bu lekeler boyadır. Bahsi geçen sahiplendiğim son 3 adet yavru köpek de 27 Nisan Pazar günü duşta olduğum sırada aynı şekilde mutfağın balkon camından, havalandırmak için açtığım boşluktan kaçıp gitmişler. Aynı şekilde onlara da etrafa bakındım fakat köpekleri yahut ölülerini göremedim. Köpeklerin kaçtığı mutfağın balkon camı kameranın kör noktasında kalmaktadır. Görüntülerde bu yüzden köpeklerin ikametgahımdan ayrıldığı tespit edilememiştir" dedi

Duman, evine girmeye çalışan hayvanseverlerden şikayetçi olduğunu söyleyerek, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini belirtti.

Kaynak: DHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Engin Polat ve babası Sezgin Polat'a hapis cezası! Engin Polat ve babası Sezgin Polat'a hapis cezası!
Marmaris’te yağışlı hava etkili olduMarmaris’te yağışlı hava etkili oldu

Anahtar Kelimeler:
Doktor köpek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İmamoğlu’nun gittiği ve kamerası kapatılan otelin müdürleri hakkında karar

İmamoğlu’nun gittiği ve kamerası kapatılan otelin müdürleri hakkında karar

'Ne borsa ne konut ne arsa' diyerek... Mert Başaran'dan 'panik' uyarısı

'Ne borsa ne konut ne arsa' diyerek... Mert Başaran'dan 'panik' uyarısı

Avrupa tarihinde görülmemiş artış! Elektrik fiyatları bir günde yüzde 450 zamlandı

Avrupa tarihinde görülmemiş artış! Elektrik fiyatları bir günde yüzde 450 zamlandı

Oğlunun son ses kaydını dinletti! TBMM'de herkes gözyaşlarına boğuldu

Oğlunun son ses kaydını dinletti! TBMM'de herkes gözyaşlarına boğuldu

Engin Polat ve babası Sezgin Polat'a hapis cezası!

Engin Polat ve babası Sezgin Polat'a hapis cezası!

Motorcu bir anlık dalgınlıkla o yola girdi! Görevlilerle ilginç diyalog: "Vali bile giremez buraya..."

Motorcu bir anlık dalgınlıkla o yola girdi! Görevlilerle ilginç diyalog: "Vali bile giremez buraya..."

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.