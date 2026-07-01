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Yer: Ankara! Her yerde aranıyordu: Bakın nerede yakalandı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde hakkında 4 ayrı dosyadan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Umut U., polisin yürüttüğü çalışma sonucu bazanın içinde saklanırken, yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yer: Ankara! Her yerde aranıyordu: Bakın nerede yakalandı

Hakkında 4 ayrı dosyadan 4 yıl hapis cezası bulunan Umut U., cezaevinden firar etti. Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uzun süredir firari olarak aranan Umut U.’yu yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde Umut U.’nun, belirlenen adreste bulunabileceği değerlendirildi.

Yer: Ankara! Her yerde aranıyordu: Bakın nerede yakalandı 1

BAZA İÇİNDE SAKLANIRKEN YAKALANDI

Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda ikamette yapılan aramada, Umut U., bazanın içinde saklanırken yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Ankara
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