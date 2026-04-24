HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Yer: Ankara! Kayınpeder ve damat kavga etti! 2 yaralı

Ankara'nın Mamak ilçesinde Murat Güven, kayınpederi Muharrem Güven'i tabanca ile vurdu. Muharrem Güven’in oğlu da Murat Güven'i bıçakla yaraladı. Yaralılar, hastanede tedaviye alındı.

Recep Demircan

Olay, öğle saatlerinde Cengizhan Mahallesi Şehitler Caddesi'nde meydana geldi. Muharrem Güven, damadı Murat Güven'in, şiddet uyguladığını iddia ettiği kızını bir süre önce kendi evine götürdü. Murat Güven, sokakta kayınpederi Muharrem Güven ile karşılaşınca aralarında bu yüzden tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü, Murat Güven, üzerinde bulunan tabanca ile kayınpederine ateş etti. Muharrem Güven'in yanında bulunan oğlu da Murat Güven'i bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Muharrem Güven'in durumunun ağır olduğu belirtildi. Muharrem Güven'in oğlu, polis ekiplerince gözaltına alındı.

"BİRBİRLERİNİN ÜSTÜNE YÜRÜDÜLER"

Görgü tanığı Gökhan Aktaş, "3 kişi kavga ediyorlardı, bağırıp çağırıyorlardı. Birbirlerinin üstüne yürüdüler. Biri kalçasından bıçakla yaralanmış, biri karın boşluğundan vurulmuş" ifadelerini kullandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anahtar Kelimeler:
Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.