Yer: Antalya! 2 teknede mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı

Boğazkent açıklarında içerisinde 3 kişinin bulunduğu gezi teknesi henüz belirlenemeyen nedenle su alarak yan yattı. Teknede bulunanların yardım çağrısı üzerine bölgedeki balıkçılar harekete geçti.
Mahsur kalanları kurtarmak amacıyla olay yerine giden ve 2 kişinin bulunduğu balıkçı teknesi de yürütülen çalışmalar sırasında arızalandı.
İhbar üzerine bölgeye giden Özgür Karcı adlı balıkçı, mahsur kalan 5 kişiyi güvenli şekilde teknesine aldı. Karcı tarafından kıyıya çıkarılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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