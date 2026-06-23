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Yer: Antalya! 2 teknede mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı

Antalya'nın Serik ilçesinde su alarak yan yatan tekneye yardıma gelen balıkçı teknesi de arızalandı. 2 teknede mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı.

Yer: Antalya! 2 teknede mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı

Boğazkent açıklarında içerisinde 3 kişinin bulunduğu gezi teknesi henüz belirlenemeyen nedenle su alarak yan yattı. Teknede bulunanların yardım çağrısı üzerine bölgedeki balıkçılar harekete geçti.

DENİZİN ORTASINDA ARIZALANDI

Mahsur kalanları kurtarmak amacıyla olay yerine giden ve 2 kişinin bulunduğu balıkçı teknesi de yürütülen çalışmalar sırasında arızalandı.

Yer: Antalya! 2 teknede mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı 1

İhbar üzerine bölgeye giden Özgür Karcı adlı balıkçı, mahsur kalan 5 kişiyi güvenli şekilde teknesine aldı. Karcı tarafından kıyıya çıkarılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yer: Antalya! 2 teknede mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı 2


Öte yandan, diğer balıkçıların desteğiyle arızalanan balıkçı teknesi kepçe yardımıyla kıyıya çekildi. Yan yatan gezi teknesi ise tüm çabalara rağmen sudan çıkarılamadı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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