HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Yer: Antalya! Bahçe mobilyaları deposu alev alev yandı

Antalya'nın Aksu ilçesinde bahçe mobilyaları satışı yapılan bir işletmenin deposunda çıkan yangında, alevler kısa sürede yayıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın çevredeki işletmelere sıçramadan söndürülürken, alev topuna dönen depoda bulunan çok sayıda mobilya kül oldu.

Yer: Antalya! Bahçe mobilyaları deposu alev alev yandı

Yangın, saat 16.30 sıralarında Aksu ilçesi Çamköy Mahallesi 21021 Sokak üzerinde bulunan bahçe mobilyaları satan işletmenin deposunda çıktı. Depodan yayılan alevlerin gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İTFAİYE EKİPLERİ YAYILMASINI ÖNLEDİ

Olay yerine gelen ekipler, depo içerisini tamamen saran alevlere hızla müdahale etti. Yangının çevredeki dükkan ve yapılara sıçrama ihtimaline karşı çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Yoğun dumanın göğe yükseldiği yangın, itfaiyenin yaklaşık 2 saat süren yoğun çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Depo sahibinin yakınları, alevleri gözyaşlarıyla izlerken içeride bulunan çok sayıda bahçe mobilyası tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, depoda büyük çapta maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeniyle ilgili polis ekiplerinin incelemeleri sürüyorKaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Irak'ın Erbil, Süleymaniye ve Duhok kentlerinde aylar sonra yağmur yağdıIrak'ın Erbil, Süleymaniye ve Duhok kentlerinde aylar sonra yağmur yağdı
İzmir'de baskı atölyesinde çıkan yangın söndürüldüİzmir'de baskı atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

Anahtar Kelimeler:
antalya yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sosyal medyada gündem olan kahvaltı! Rasim Arı tepkilerin hedefi oldu

Sosyal medyada gündem olan kahvaltı! Rasim Arı tepkilerin hedefi oldu

Kabataş'ta metro inşaatında iskele çöktü! Yaralılar var, acı haber geldi

Kabataş'ta metro inşaatında iskele çöktü! Yaralılar var, acı haber geldi

İşte Millilerimizin play-off turundaki muhtemel rakipleri!

İşte Millilerimizin play-off turundaki muhtemel rakipleri!

Saçıyla ilgili yorum kızdırdı! Kimse bu yanıtı beklemiyordu

Saçıyla ilgili yorum kızdırdı! Kimse bu yanıtı beklemiyordu

İslam Memiş altını olanlara seslendi 'O rakamlar olabilir'

İslam Memiş altını olanlara seslendi 'O rakamlar olabilir'

e-Devlet'ten kontrol edin! Tüm çalışanları ilgilendiriyor, hesapta 'büyük şok'

e-Devlet'ten kontrol edin! Tüm çalışanları ilgilendiriyor, hesapta 'büyük şok'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.