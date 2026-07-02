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Yer: Antalya! Çocuk parkı rezaleti: Yaşlı iki erkek sarmaş dolaş...

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Doğukan Akbayır

Antalya'da bir çocuk parkında kaydedilen görüntüler infiale yol açtı. Bir vatandaşın kayda aldığı o anlarda iki erkeğin sarmaş dolaş uygunsuz bir şekilde parkta oturması tepkiyle karşılandı. O anları kayda alan vatandaşın tepkisi üzerine erkeklerden biri ise 'uzatma' diyerek karşılık verdi.

Antalya'daki bir çocuk parkından gelen görüntülerde, yaşlı iki erkeğin parkta uygunsuz bir şekilde oturduğu ve birbirlerini öptüğü görülürken, o sırada parkta bulunan bir kadın duruma tepki göstererek cep telefonuyla kayıt almaya başladı.

Yer: Antalya! Çocuk parkı rezaleti: Yaşlı iki erkek sarmaş dolaş... 1

"BURASI ÇOCUK PARKI, YAŞINIZDAN BAŞINIZDAN UTANIN"

Durumdan rahatsız olan bir kadın vatandaş ise "Burası çocuk parkı, yaşınızdan başınızdan utanın" sözleriyle iki erkeğe tepki gösterdi.

Yer: Antalya! Çocuk parkı rezaleti: Yaşlı iki erkek sarmaş dolaş... 2

'UZATMA' YANITI

Yaşlı erkeklerden biri ise kadına "uzatma" diyerek karşılık verdi.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Taraflar arasında yaşanan kısa süreli sözlü tartışma sonrası tarafların bölgeden ayrıldığı görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
antalya park
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