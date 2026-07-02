Yer: Antalya! Çocuk parkı rezaleti: Yaşlı iki erkek sarmaş dolaş...

Antalya'daki bir çocuk parkından gelen görüntülerde, yaşlı iki erkeğin parkta uygunsuz bir şekilde oturduğu ve birbirlerini öptüğü görülürken, o sırada parkta bulunan bir kadın duruma tepki göstererek cep telefonuyla kayıt almaya başladı.

"BURASI ÇOCUK PARKI, YAŞINIZDAN BAŞINIZDAN UTANIN"

Durumdan rahatsız olan bir kadın vatandaş ise "Burası çocuk parkı, yaşınızdan başınızdan utanın" sözleriyle iki erkeğe tepki gösterdi.

'UZATMA' YANITI

Yaşlı erkeklerden biri ise kadına "uzatma" diyerek karşılık verdi.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Taraflar arasında yaşanan kısa süreli sözlü tartışma sonrası tarafların bölgeden ayrıldığı görüldü.