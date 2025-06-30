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Yer: Antalya! Güvenlik görevlisi evinde hareketsiz halde bulundu

Antalya’da özel güvenlik görevlisi mesai bitimi eve dönen eşi tarafından cansız bedeni bulundu.

Yer: Antalya! Güvenlik görevlisi evinde hareketsiz halde bulundu
Begüm Özkaynak

Olay, saat 19.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi 800 sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre özel güvenlik şirketinde çalışan Veli Fatih Gülşen (51) gece geç saatlerde mesaisini bitirdikten sonra Konuksever Mahallesindeki evine geldi. Öğlen saatlerinde uyanarak eşi ile telefonda görüşen Gülşen, ardından tekrar istirahat etmek üzere odasına geçti. Akşam saatlerinde ise Veli Fatih Gülşen mesaini bitirerek eve dönen eşi tarafından odada hareketsiz halde bulundu. Eşinin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber vermesi üzerine verilen adrese gelen sağlık ekipleri Gülşen’in hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekiplerin çalışmasının ardından Veli Fatih Gülşen’in cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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