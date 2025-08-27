HABER

Yer: Antalya! 'Her şey dahil' tatil kabusa döndü! Oteli terk ettiler

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otelde kalan tatilciler, çalışanların maaş alamadıkları gerekçesiyle iş bırakması ve elektriğin olmaması nedeniyle mağdur olduklarını belirterek, tepki gösterdi. Otelin genel müdürü ise iş bırakmanın söz konusu olmadığını, elektrik kesintisinin ise yaşanabilecek bir durum olduğunu söyledi. Tatil için eşi ve 2 çocuğuyla gelen Osman Baloğlu, "Otele giriş yaptığımız günden beri her gün elektrik yok, personel çalışmıyor. Yemekler yarım çıkıyor" diyerek isyan etti.

Evrenseki Mahallesi'ndeki bir otelde kalan tatilciler, ücretlerini alamadıkları iddiasıyla çalışanların iş bıraktığını, dün geceden beri de elektrik kesintisi nedeniyle mağdur olduklarını söyledi. Çalışanların iş bırakması nedeniyle otelde yeterli temizlik olmadığını, yemeklerin az çıktığını öne süren tatilciler, duruma tepki gösterdi.

'PERSONEL 1,5 AYDIR MAAŞ ALAMIYORMUŞ'

Otelde tatil yapan gurbetçi Aydın Akçalan, 3 çocuğu ve eşiyle perişan olduklarını belirterek, "Böyle tatil, böyle rezalet otel görmedim. İmkanlarımız bu şekilde denk geldi. Otel pislikten geçilmiyor, duvarlar su akıtıyor. Elektriksiz kaldık, geceden beri klima çalışmıyor. Temizlik çok kötü. Personel de 1,5 aydır maaş alamıyormuş. Onlar da haklı. Ne olacak halimiz? Perişan durumdayız. 10 gündür çekmediğimiz çile kalmadı. 2 bin 500 avro ödedik. Her şey dahil" dedi.

Gaziantep'ten tatil için eşi ve 2 çocuğuyla gelen Osman Baloğlu, "Otele giriş yaptığımız günden beri her gün elektrik yok, personel çalışmıyor. Yemekler yarım çıkıyor, çay yok, kahve yok. 7-8 gün kadar burada kalmayı planladık. 4 gündür sabrettik ama rezil olduk. Buraya 2 yetişkin, 2 çocuk olarak 40 bin 800 lira ödedik. Bize geri kalan 3 gece için 13 bin lira iade vereceklerini söylediler" diyerek duruma tepki gösterdi.

"EVDE DE ELEKTRİKLER GİDEBİLİYOR"

Otelin genel müdürü İbrahim Üstüntaş ise personelin iş bırakmasının söz konusu olmadığını öne sürerek, "Elektrik sıkıntısından dolayı bir mağduriyet yaşandı. Onun dışında herhangi bir sıkıntımız yok. Otelde kalan müşterilerin şikayetleri ise hayatın olağan durumunda olan şeyler. Geceden TEDAŞ'ın sisteminde elektrik gitmiş. Durum bu. Bugün personel maaşları da ödenecek, herhangi bir sıkıntımız yok. Bütün bunlar hayatın olağan akışında olan şeyler. Evde de elektriğimiz gidebiliyor, sabaha kadar elektriksiz kalabiliyoruz. Bu otelle alakalı bir şey değil, TEDAŞ'la alakalı. Bizim elektrik borcumuz yok" diye konuştu.

Öte yandan otelde kalan bazı tatilcilerin yaşanan olumsuzluklar nedeniyle ayrıldığı görüldü.

(DHA)

