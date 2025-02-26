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  4. Yer: Artvin! Sosyal medya ayağa kalktı: Cansız bedenini brandaya sarıldı, iple çekilerek götürüldü

Yer: Artvin! Sosyal medya ayağa kalktı: Cansız bedenini brandaya sarıldı, iple çekilerek götürüldü

26.02.2025 16:21
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Artvin'de kar nedeniyle yollar kapanınca Bursa'da vefat eden bir kişinin cenazesi, yakınları tarafından brandaya sarılıp iple çekilerek götürüldü. Cenazenin iple çekilerek taşındığı görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı. Köyde kış aylarında nüfusun az olması ve hava şartları nedeniyle defin işlemlerinin 4 gündür gerçekleştirilemediği öğrenilirken, cenazenin defnedilmesi için çalışma başlatıldı.

Bursa'da yaşayan 85 yaşındaki Muzaffer Uzun, vefatının ardından ailesi tarafından defnedilmek üzere Artvin'in Şavşat ilçesi Maden köyüne götürüldü. Yoğun kar yağışının etkili olduğu 2000 rakımlı Maden köyünde mahalle aralarına iş makinelerinin girememesi nedeniyle cenaze, brandaya sarılıp iple çekilerek köye taşındı.

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SOSYAL MEDYADA TEPKİLERE YOL AÇTI

3 saat süren zorlu yolculukla cenaze köye ulaştırıldı. Cenazenin iple çekilerek taşındığı görüntüler ise sosyal medyada büyük tepki topladı.

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DEFİN İŞLEMLERİ GÜNLERDİR YAPILAMIYOR

Köyde kış aylarında nüfusun az olması ve hava şartları nedeniyle defin işlemlerinin 4 gündür gerçekleştirilemediği öğrenilirken, cenazenin defnedilmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Artvin cenaze
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