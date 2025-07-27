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Yer: Ataşehir... Kalaşnikofu çıkarıp oto galeriye kurşun yağdırdı! O anlar kamerada

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Melih Kadir Yılmaz

İstanbul'da bir şebekenin haraç almak için 23 ayrı kurşunlama olayı gerçekleştirdiği belirlendi. Şebeke son olarak Ataşehir'deki bir oto galeriye kalaşnikoflu saldırı gerçekleştirdi. Saldırı anına ait görüntüler ortaya çıkarken ekipler yaptığı çalışmalar sonucu 19 şüpheliyi yakaladı. 16 şüpheli tutuklanırken, 3 şüpheli için adli kontrol kararı verildi. Öte yandan şebeke üyelerinin talimatları yurt dışından aldığı belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda haraç almak için iş yerlerini kurşunlayan şebekenin varlığı tespit edildi.

Yer: Ataşehir... Kalaşnikofu çıkarıp oto galeriye kurşun yağdırdı! O anlar kamerada 1

23 AYRI KURŞUNLAMA OLAYI GERÇEKLEŞTİRDİKLERİ BELİRLENDİ

Cumhuriyet Savcılığından alınan izinle şebeke üyelerini yakalamak için teknik ve fiziki takip başlatıldı. Yaklaşık 2 ay süren takibin ardından şüphelilerin Şişli, Beyoğlu, Fatih, Ataşehir, Kadıköy, Sultangazi, Esenyurt, Arnavutköy, Eyüpsultan ve Tekirdağ'da 23 ayrı kurşunlama olayını gerçekleştirdikleri belirlendi.

Yer: Ataşehir... Kalaşnikofu çıkarıp oto galeriye kurşun yağdırdı! O anlar kamerada 2

TALİMATLAR YURTDIŞINDAN GELİYOR! 16 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Aynı şebeke üyelerine düzenlenen operasyonda 19 şüpheli yakaladı. Bunlardan 16'sı çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yurtdışından talimat aldıkları belirlenen şebekenin diğer üyelerini yakalamak için İstanbul ve Tekirdağ'da tespit edilen 25 adrese Özel Harekât polislerinin de katıldığı eş zamanlı baskın yapıldı.

Yer: Ataşehir... Kalaşnikofu çıkarıp oto galeriye kurşun yağdırdı! O anlar kamerada 3

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Baskınlarda şebeke üyesi 1'i 18 yaşından küçük 13 şüpheli daha gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 11 şüpheli ile yaşı küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğünde bulunan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Operasyon düzenlenen evlerdeki 1 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildiği öğrenildi. Şüpheliler işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Yer: Ataşehir... Kalaşnikofu çıkarıp oto galeriye kurşun yağdırdı! O anlar kamerada 4

OTO GALERİYE KALAŞNİKOFLU SALDIRI

Diğer yandan 27 Haziran Cuma günü saat 04.00 sıralarında Ataşehir İçerenköy Mahallesi'nde bulunan oto galeriye yönelik gerçekleştirilen kalaşnikoflu saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Şüpheliler tarafından kaydedildiği görülen görüntülerde, maskeli saldırganın kalaşnikofu doldurup oto galeriye ateş açtığı anlar görülüyor. Olayla ilgili iş yeri sahibi Mustafa S.'nin şikayetçi olduğu, 4 aracın hasar gördüğün, olaydan yaklaşık 2 hafta önce ise yeğeni Şahin Ç.'nin de oto galerisinin kurşunlandığını söyleyerek şikayetçi olduğu bilgisine ulaşıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ataşehir saldırı
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